وضعیت رفت و آمد حجاج در جلسه ای ویژه بررسی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، این جلسه در پی بازدید جمعه شب حجت الاسلام محمدی ری شهری از پایانه مسافربری مکه مکرمه، محل رفت و آمد زائران ایرانی و گله مندی آنان از وضعیت حمل و نقل برگزار شد.

در این جلسه مصطفی قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت و رضایی مسئول حمل و نقل درون شهری گزارشی از آخرین و ضعیت رفت و آمد زائران ایرانی به مسجد الحرام ارائه کردند که حضور و هجوم زائران در ساعات خاص به ایستگاهها و امکانات کم محلی از جمله موارد مطرح شده در این گزارش ها بود.

حجت الاسلام محمدی ری شهری پس از دریافت این گزارشها بر ضرورت اطلاع رسانی مرتب به زائران تاکید و اظهار امیدواری کرد با همکاری زائران مشکلات به حداقل برسد.

نماینده ولی فقیه همچنین از دست اندرکاران اجرایی حج خواست به هر شکل ممکن مشکل تفکیک زن و مرد در ایستگاههای اتوبوس را حل کنند و زمانبندی مشخصی برای حضور کاروانها در ایستگاهها تعیین و به مدیران و روحانیون کاروانها ابلاغ کنند.

حجت الاسلام محمدی ری شهری همچنین دستور داد از هم اکنون با مالکان ساختمانهایی که در نزدیکی حرم در دست ساخت است گفتگو شود تا در آینده زائران ایرانی برای حضور در مسجدالحرام کمتر نیاز به استفاده از اتوبوس داشته باشند.

سرپرست حجاج ایرانی در مورد گلایه یک زائر ایرانی در مورد کمیت غذا از معاونت برنامه، نظارت و ارزشیابی بعثه خواست تا گزارش کاملی از کمیت و کیفیت غذا در کاروانها ارائه کند.

حجت الاسلام ری شهری تاکید کرد مدیران باید در مورد تامین غذا و رضایت زائران پاسخگو باشند.