واگذاری 80 درصد از فعالیتهای شرکت گاز کردستان به بخش خصوصی

قدرت الله فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به سیاست های خصوصی سازی در کشور و همچنین افزایش بهره وری در دستگاه های مختلف، بیش از 80 درصد از فعالیت های شرکت گاز استان کردستان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از کارها و برنامه های خدماتی شرکت گاز در سطح استان به بخش خصوصی واگذار و این شرکت تنها بر فعالیت آن ها نظارت می کند.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: اکنون تمام خدمات جنبی و پشتیبانی، تعمیراتی، کنتور خوانی، صدور قبوض، بخش اشتراک پذیری، خدمات مشترکین، نصب انشعابات و گازبانی روستایی به بخش خصوصی واگذار شده است.

فعله گری یادآور شد: شرکت گاز استان کردستان در روستاهای بهره مند از گاز طبیعی یک الی دو نفر را به عنوان گازبان به منظور نظارت بر وضعیت گاز روستاها به کار گرفته است.

وی افزود: اکنون تنها اموراتی از قبیل نظارت بر پروژه ها، نگهبانی و حراست و کارهای ستادی و مدیریتی و بخش اداری توسط بخش دولتی انجام می شود .

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی را در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانونی اساسی مبنی بر واگذاری بخشی از امور دستگاه های دولتی به بخش خصوصی اعلام کرد .