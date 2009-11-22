تامین آب شرب قم در دو ماه آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی‌بینا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش شدید آب سد 15 خرداد، بهره‌گیری از آب این سد را در حال حاضر به صورت قطره چکانی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه تنها پنج میلیون متر مکعب از آب سد 15 خرداد به صورت ثقلی قابل برداشت است، به نظر می‌رسد در دو ماه آینده با چالشهایی جدید در رابطه با تامین آب شهر قم مواجه شویم.



وی با بیان اینکه نیاز آب شرب شهر قم از طریق 46 حلقه چاه در داخل و خارج شهر و سد 15 خرداد تأمین می‌شود، تصریح کرد: هم‌اکنون ذخیره آب سد 15 خرداد 23 میلیون متر مکعب است که این میزان نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش داشته است.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب قم همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش وابستگی نیاز آب شهر قم به سد 15 خرداد، خاطرنشان کرد: در سال 86 میزان 66 درصد آب مورد نیاز شهر قم از سد 15 خرداد و مابقی از چاه‌های داخل شهر و علی آباد تأمین می‌شد اما در هشت ماهه اول سال جاری 44 درصد آب مورد نیاز شهر قم از سد و مابقی از چاه‌ها تأمین شده است.



توکلی‌بینا با اشاره به کاهش شاخص رشد مصرف آب در قم در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن بیان داشت: فعالیتهای صورت گرفته در مدیریت تولید و تقاضا که در دو سال اخیر انجام شد کمک زیادی به ما در این رابطه کرده است.



وی همچنین تاکید کرد: شاخص رشد مصرف در هشت ماهه امسال به هفت دهم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که سالانه سه درصد به مشترکان آب اضافه می‌شود.



سرپرست آبفای قم، حفر و تجهیز چاه‌های جدید، بهسازی چاه‌ها، فرهنگ سازی، تسریع دررسیدگی به حوادث، ارتقا نگهداری، نگهداری و رسیدگی به تأسیسات و کاهش خرابی تاسیسات را از جمله فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب در مدیریت تولید و مصرف عنوان کرد و یادآور شد: تمام تلاش ما کسب رضایت مردم و تامین آب مناسب برای آنها بوده است که به حمدالله با اقدامات صورت گرفته تا حد بالایی این مهم تحقق یافته است.



وی افزود: البته با تلاش‌های صورت گرفته توسط شرکت سهامی آب منطقه ای سامانه پمپاژ شناوری برای بهره‌گیری از حجم باقی‌مانده سد 15 خرداد آماده شده و موجب کاهش بخشی از نگرانی‌های ما در رابطه با تامین آب شده است.