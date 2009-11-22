منوچهر یزدانی در گفتگو با مهر در خصوص تعدد دستگاههای تصمیم گیر برای تعاونی ها، گفت: متاسفانه یکی از مواردی که تاکنون برای تصمیم گیری در بخش تعاون مشکلاتی را به وجود آورده است مربوط به دستگاههای مختلفی است که برای تعاونی های تحت پوشش خود برنامه ریزی می کنند.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون اظهار داشت: البته این موارد در قانون جدید تعاون حل شده است به نحوی که در پیش بینی های جدید قوانین جداگانه و تعاونی های جدا داریم.

یزدانی در ادامه به تعاونی های کشاورزی اشاره کرد که در حال حاضر بخشی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و عین حال نیز تحت نظارت وزارت تعاون هستند.

وی خاطر نشان کرد: با اینکه تعاونی های کشاورزی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی باید از قانون تعاون تبعیت کنند ولی تعاونی های کشاورزی تحت پوشش وزارت تعاون می توانند عضو اتاق تعاون شوند و تعاونی های وزارت کشاورزی نمی توانند از این فرصت استفاده کنند.

معاون وزیر تعاون افزود: دستگاههایی نیز داریم که حتی حق تشکیل تعاونی ندارند ولی در امور تعاونی ها دخالت می کنند. برخی دستگاهها به خود اجازه می دهند در امورات تعاونی ها دخالت کنند واین چالش ایجاد می کند.

یزدانی بیان داشت: این مسائل و دخالتهای زیاد در اداره امور تعاونی ها انرژی زیادی از وزارت تعاون می گیرد ولی خوشبختانه این موارد در قانون جدید تعاون که اصلاح خواهد شد حل شده است.

به گفته وی ضمانتهای قضایی و جزایی نیز در قانون جدید تعاون مبنی بر دخالت های بی مورد در اداره امور تعاونی ها پیش بینی شده است. به صورت کلی بر اساس اصل 44 نیز دولت حق دخالت در مدیریت اجرایی تعاونی ها را ندارد و خوشبختانه در این اصل مهم از قانون اساسی حذف مداخلات دولتی مورد تاکید قرار گرفته است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون از تحت پوشش قرار گرفتن همه تعاونی ها توسط وزارت تعاون پس از تصویب قانون جدید خبر داد و گفت: یکی از آسیبهای بخش تعاون چندگانگی در سیاست گذاری است که داشتن متولی واحد در این بخش از الزامات است.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون تاکید کرد: دولت در جریان تدوین پیش نویس قانون برنامه پنجم یکی از احکامی که مورد توجه قرار داد و پیش بینی کرد تمرکز در سیاست گذاری و نظارت بخش تعاونی است که این مهم توسط دولت تصویب شد.

یزدانی خاطر نشان کرد: چگونگی اجرای تمرکز بخش تعاون در تصمیم گیری های تعاونی ها و همچنین آئین نامه اجرایی آن نیز باید توسط دولت تصویب و اعلام شود.