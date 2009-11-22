الگوی بومی سازی باید در اجرای طرحهای روستایی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور شامگاه شنبه در نشست توسعه روستایی استان در محل استانداری اظهار داشت: برای تحقق این مهم دستگاه‌های اجرایی استان باید مطابق با سند آمایش استان، طرحها و برنامه‌های خود را برای شناسنامه‌دار کردن روستاها تهیه و آماده کنند.

وی افزود: در این مسیر مدیران اجرایی ضمن بهره ‌گیری از صاحبان اندیشه و تفکر در اتاق فکر باید از تجربیات مدیران و مسئولان گذشته نیز بهره گیرند تا بتوانند زمینه تهیه این شناسنامه را فراهم کنند.

استاندار اردبیل بیان داشت: تهیه و تکمیل شناسنامه ما را به ادبیات واحد برنامه‌ریزی روستایی و تهیه یک متن مشترک در این زمینه سوق داده و جلوی برخی موازیکاری ها را خواهد گرفت.

وی برای استفاده از ظرفیتهای علمی استان در راستای برنامه‌ریزی و ایجاد ادبیات مشترک در این زمینه، خواستار بهره ‌گیری از سیستمهای نرم ‌افزاری در این حوزه شد و بیان داشت: توسعه پایدار در روستاها مهمترین اولویت مسئولان و مدیران اجرایی است.

حقیقت پور با بیان اینکه در رسیدن به ثروت پایدار روستایی به جای اصل قرار دادن موضوع نباید به برخی فرعیات دقت شود، خاطرنشان کرد: با دوری از هرگونه آزمون و خطا و بر اساس تحقیق‌ محورانه و دانش مدارانه باید با تکیه بر نگاه بومی از ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روستاها سود برد.

کمیسیونهای روستایی در اردبیل تشکیل می شود

وی همچنین با اشاره به ضرورت تشکیل کمیسیونهای مختلف در بحث دستیابی به توسعه پایدار روستایی تصریح کرد: بر همین اساس بزودی کمیسیون عمران روستایی با هدف نظارت بر اجرای طرحهای روستایی نظیر طرح هادی در استان تشکیل خواهد شد.

رئیس شورای اداری استان اردبیل یکی دیگر از اقدامات مورد نیاز در استان را فعال شدن کمیسیون اقتصادی روستایی عنوان کرد و متذکر شد: با بهره ‌گیری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی می ‌توانیم اقتصاد روستاها را از تک قطبی به چند قطبی سوق دهیم تا روستاییان بتوانند از مزیتهای کشاورزی، صنایع دستی، پرورش ماهی، پرورش گل، زنبورداری، پرورش قارچ و حتی پرورش گیاهان دارویی استفاده کنند.

وی یکی دیگر از کمیسیونهای مورد نیاز حوزه روستایی را کمیسیون توسعه فرهنگ روستایی عنوان کرد و یادآور شد: در کنار این کمیسیون، تشکیل کمیسیون امنیت روستایی نیز می‌‌ تواند بحث مسائل امنیتی را در سطح روستاها توسعه و تامین کند.

حقیقت ‌پور یکی از اصلی ترین کمیسیونهای بخش توسعه ای روستاها را تشکیل کمیسیون منزلت روستایی دانست و بیان داشت: روستاییان باید به تولید و توسعه محصولات و داشته‌های خود احساس افتخار و غرور کنند بنابراین زمینه‌های منزلت روستایی به شکل مناسبی باید فراهم شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نیز در این جلسه طی سخنانی افزود: هم اکنون بیش از 331 هزار نفر از جمعیت روستایی استان در 647 روستا تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند.

علیرضا نعمت سلطانی متذکر شد: سال گذشته بیش از 160 میلیارد ریال جهت آبرسانی به روستاها به این شرکت اختصاص یافته بود که موجب تسریع در روند اجرای فعالیتها و پروژه های این شرکت و خدمت رسانی به جامعه هدف شد.