ادعای انتقال ملاعمر به کراچی بی پایه و اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، "رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان ادعای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) مبنی بر حضور رهبر طالبان در شهر کراچی پاکستان را رد کرد و آن را بی پایه و اساس دانست.



وزیر کشور پاکستان همچنین در واکنش به خبرهایی مبنی بر فعالیت شرکت امنیتی آمریکایی بلک واتر در خاک پاکستان گفت اگر ثابت شود بلک واتر در پاکستان فعالیت می کند، آماده استعفا هستم.



خاطر نشان می شود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در گزارشی مدعی شد که سازمان اطلاعات پاکستان(آی اس آی) برای حفظ جان رهبر طالبان از حملات موشکی آمریکا، وی را به کراچی منتقل کرده است.



واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که ملا عمر در اطراف کویته است، اما به تازگی دو نفر از مقامهای ارشد سیا روز جمعه در گفتگو با واشنگتن تایمز ادعا کردند که سازمان اطلاعات پاکستان اواخر ماه رمضان، ملا عمر را به کراچی منتقل کرده است.

مقامهای کاخ سفید همچنین بارها تاکید کرده اند که سازمان اطلاعات پاکستان از طالبان در افغانستان برای مبارزه با نظامیان آمریکایی حمایت می کند.