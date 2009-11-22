مخالفت دامپزشکی کرمان با واردات دام/ ورود غیرمجاز عامل بروز بیماری

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مردم استان کرمان طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت گوشت در بازار استان کرمان بودند و این درحالی بود که ستاد تنظیم بازار کرمان بارها به قصابانی که اقدام به عرضه گوشت با قیمت بیشتر از قیمت اعلام شده توسط فرمانداری کرمان کرده اند، هشدار داده بود.

در نهایت علی انجم شعاع فرماندار کرمان علت افزایش قیمت گوشت را بالا بودن قیمت گوشت در استانهای همجوار و برخی استانها شمالی کشور اعلام کرد و گفت: دامداران برای سود بیشتر اقدام به خروج دام از استان کرمان به استانهای دیگر می کنند.

با دستور فرماندار کرمان خروج دام از کرمان ممنوع اعلام شد و مقدمات لازم نیز برای ورود دام زنده از استان سیستان و بلوچستان گرفته شد اما مدیرکل دامپزشکی کرمان امروز طی ارسال نمابری به خبرگزاری مهر اعلام کرده است واردات دام بدون مجوز دامپزشکی یعنی شیوع بیماریهای خطرناک، در این نمابر آمده است: در پی اظهارات فرماندار شهرستان کرمان مبنی بر واردات دام زنده از استان سیستان و بلوچستان به استان کرمان اداره کل دامپزشکی کرمان با ورود هر گونه دام زنده غیرمجاز مخالفت می کند.

غلامرضا زید آبادی در ادامه ضمن اشاره به مخاطرات ورود دام از مناطق دیگر به استان اظهار داشت: ورود این دامها که به صورت قاچاق از کشورهای پاکستان و افغانستان وارد استان سیستان و بلوچستان می شود، باعث به خطر افتادن بهداشت و سلامت جمعیت دامی و در پی آن جامعه انسانی می شود.

وی افزود: در این کشورها به دلیل پایین بودن سطح بهداشت و عدم انجام فعالیتهای مراقبتی و بهداشتی مناسب در دامداریها، دامهای این مناطق آلودگیهای بسیاری را به همراه خود به مناطق دیگر می برند.

وی با اشاره به بروز همه گیری بیماری که به وسیله ورود دامهای قاچاق و بدون مجوز دامپزشکی صورت می گیرد و اخیرا نیز شاهد آن بوده ایم، ابراز داشت: بسیاری از بیماریهای دامی با شیوع بین دامهای یک منطقه باعث تلفات زیاد و کاهش چشمگیر تولید می شوند که این امر اقتصاد آن منطقه را به مخاطره می اندازند.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا نیز سویه جدیدی از بیماری تب برفکی باعث ایجاد 11 کانون بیماری تب برفکی در استان کرمان شده که به احتمال بسیار زیاد از طریق همین دامها وارد دامداریهای استان شده است.

زیدآبادی افزود: بر اساس گزارشها بیشترین موارد ابتلا نیز در دامداریهای کرمان بوده است.

وی همچنین به بیماریهای مشترکی همچون تب کریمه کنگو، شارین، تب مالت، طاعون، جنون گاوی اشاره کرد و گفت: بر اساس سازمانهای بین المللی بهداشت، ایران عاری از وجود بسیاری از این بیماریهاست ولی ورود دام از مناطق پر خطر می تواند باعث شیوع مجدد آنها در کشور شود.