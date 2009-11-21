سایه خشونتهای فوتبالی بر روابط دیپلماتیک مصر و الجزایر/ ورود مبارک به تنشها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی خشونتهایی که با پیروزی تیم ملی فوتبال الجزایر بر تیم مصر در دو کشور روی داد، رئیس جمهوری مصر درباره هر گونه توهین و آزاد شهروندان این کشور در خارج هشدار داد.

"حسنی مبارک" در سخنانی که از تلویزیون دولتی مصر پخش شد، گفت : ما هر گونه صدمه زدن به شهروندان خود را تحمل نخواهیم کرد.

وی که در واکنش به خشونتهای اخیر بین تماشاگران فوتبال مصر و الجزایر سخن می گفت، افزود: تامین آرامش شهروندان مصری در خارج از کشور نیز از جمله مسئولیتهای ماست و ما همواره از حقوق آنها در برابر کسانی که خواهان آسیب زدن به آنان باشند، حمایت می کنیم.

اگر چه مبارک در این سخنان به نام هیج کشوری اشاره نکرد با این حال کارشناسان طرف اصلی سخنان وی را دولت الجزایر و طرفداران تیم ملی فوتبال این کشور ارزیابی می کنند.

این در حالی است که روز پنجشنبه دولت مصر سفیر خود در الجزایر را در اعتراض به خشونتهای تماشاگران الجزایری علیه شهروندان این کشور در سودان، به قاهره فراخواند.

گفتنی است طرفداران تیمهای ملی فوتبال دو کشور پس از دیدار پر برخورد روز چهارشنبه این دو در سودان در چارچوب بازی پلی آف برای راهیابی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، به درگیریهای پراکنده در سودان پرداختند که در جریان آن دهها نفر زخمی شدند؛ پس از این بازی، تماشاگران خشمگین مصری به سفارت الجزایر در قاهره حمله ور شدند.