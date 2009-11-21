راهیابی کهنسال و سلطانی به دیدار پایانی/ ابراهیمی و خداخواه برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از پنجمین دوره رقابت های تکواندو نوجوانان آسیا که در سالن المپیک جزیره کیش جریان دارد عصر شنبه میلاد کهنسال و داود ابراهیمی به دیدار پایانی راه پیدا کرده و برای کسب مدال طلا به مصاف حریفان کره ای خود خواهند رفت.

در وزن دوم میلاد کهنسال دور اول را استراحت کرد و سپس حریفانی از هند و اردن را شکست داد تا به مرحله نهایی راه پیدا کنند.

همچنین داود سلطانی در وزن ششم به ترتیب تکواندوکارانی از افغانستان، ازبکستان و تایلند را قبل از رسیدن به دیدار پایانی شکست داده بود.

همچنین در وزن پنجم روح الله ابراهیمی در مبارزه اول خود، محمود حیدری تکواندوکار افغانستان را که در مسابقات جهانی 2009 دانمارک مدال نقره کسب کرده بود را در راند طلایی شکست داد ولی در مرحله نیمه نهایی به تکواندوکاری از چین تایپه باخت و صاحب مدال برنز شد.

سینا خداخواه نیز در وزن نهم ابتدا نماینده چین تایپه را شکست داد ولی در مرحله نیمه نهایی به حریفی از کره جنوبی باخت و برنز گرفت.