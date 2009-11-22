یادواره سرداران و 600 شهید مشگین ‌شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشگین شهر، فرمانده سپاه استان اردبیل شامگاه شنبه در این مراسم اظهار داشت: تقدیم 600 شهید از شهرستان مشگین‌ شهر از مجموع سه هزار و 400 شهید استان اردبیل به انقلاب و نظام، نشان دهنده ولایت‌ مداری و دین‌ مداری مردم این منطقه است.

جلیل بابازاده با گرامیدشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اضافه کرد: شهدا افتخار ملت و کشورمان هستند و برای همیشه نام و یاد آنها در تاریخ درخشان انقلاب خواهد درخشید.

وی افزود: شهدای ما بر اساس مسیر نورانی اسلام و برپایی اعتقادات دینی جان خود را فدا کردند تا شمع فروزان این انقلاب روشن‌تر از گذشته به جهانیان و مردم آزادیخواه نورانیت ببخشد.

فرمانده سپاه حضر عبای (ع) استان تکریم و تعظیم خانواده‌های شهدا مورد تاکید قرار داد و آن را یک فرصت مغتنم و حقیقتی فراموش ‌نشدنی عنوان کرد و بیان داشت: تکریم خانواده‌های شهدا در حقیقت بزرگداشت خود شهد بوده و خدمت به آنها بزرگترین افتخار مسئولان و مدیران نظام است.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، شکوه و عظمت بسیجیان را در صلابت و اخلاص آنها دانست و خاطرنشان کرد: هفته بسیج فرصت مناسبی است تا بتوانیم ارزش ‌گذاری واقعی و عملی را به شهدا و خانواده آنها انجام دهیم.

بابازاده بسیج را مظهری از اقتدار برگرفته از شهدا عنوان کرد و متذکر شد: بسیجیان ما امروز به پیروی از مسیر شهید و شهادت افتخار می‌کنند و باید مسیر واقعی حرکت بسیجیان مسیر عزتمند شهدا باشند.

در پایان این مراسم ضمن شعرخوانی، عزاداری، نمایش فیلم کوتاه از شهدا و برپایی نمایشگاه عکس، به صورت نمادین پیکر شهدا تشییع شد.