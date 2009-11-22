توجه به ظرفیت صنایع دستی صادرات را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسین فراهانی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از هفتمین نمایشگاه صنایع دستی کشور در محل دائمی نمایشگاههای استان مرکزی در اراک افزود: صنایع دستی حامل اصالت ماست و به دلیل وجود نشانه های فرهنگی و معنوی ایران زمینه افزایش تولید و صدور به کشورهای خارجی را دارد.

وی با بیان اینکه هنرمندان ایرانی کارهای دستی خویش را با معنویت وجودی خود می سازند، خاطر نشان کرد: توسعه صادرات اینب خش نیازمند برنامه ای مدون و ملی و حمایت جدی است.

فراهانی گفت: هم اکنون 245 رشته کددار و سازمان یافته صنایع دستی در کشور فعال است اما آمار صادرات بسیار ناچیز است.

هفتمین نمایشگاه صنایع دستی کشور در استان مرکزی، اراک در قالب 230 غرفه برپا شده است.

در این نمایشگاه، هنرهای چون سفالگری، فرش، زیرانداز و دستبافته‌ها،‌ پوشش‌های سنتی و محلی، مجسمه سازی، سوزن دوزی، کنده‌کاری چوب و فلز، قلم زنی و گیوه‌بافی دارای غرفه هستند.