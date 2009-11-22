امضا تفاهمنامه همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی و تربیت بدنی آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، نشست عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی و منوچهر بهمنی مدیرکل تربیت بدنی مدارس وزارت آموزش و پرورش روز شنبه در محل فدراسیون ورزشهای همگانی با هدف بررسی شرایط تعامل و همکاری طرفین برگزار شد.

در این نشست طرفین راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی و راههای بسط و توسعه ورزش در مدارس را مورد ارزیابی قرار دادند که در این میان فدراسیون ورزشهای همگانی آمادگی خود را برای برگزاری کلاس های آموزشی در تمام سطح، اعزام مربیان کارآزموده به مدارس، برگزاری کلاس های ویژه مربیان همگانی، برگزاری کلاس های آموزشی در 26 رشته و انجمن زیر مجموعه فدراسیون و ... را اعلام کرد.

ضمن اینکه عزالدین حیدری از آمادگی این فدراسیون برای برگزاری کلاس ها و بازیهای بومی و محلی از جمله هفت سنگ، کلاه بران ، طناب زنی ، طناب کشی ، دارت ، پیلاتس ، یوگا و برگزاری کلاس های ورزش صبحگاهی در شروع کار مدارس خبر داد.

منوچهر بهمنی نیز ابراز امیدواری کرد با امضا تفاهمنامه با فدراسیون ورزشهای همگانی بتوانند ورزش را در مدارس کشور نهادینه کنند و گامی بزرگ در جهت حفظ و تامین سلامت دانش آموزان بردارند.

براساس توافقات صورت گرفته بین عزالدین حیدری و منوچهر بهمنی قرار است بزودی تفاهمنامه همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی و تربیت بدنی آموزش و پرورش برای همکاری های متقابل به امضا طرفین برسد.