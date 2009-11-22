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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۷

300 برنامه فرهنگی به مناسبت هفته بسیج در قم اجرا می‌شود

300 برنامه فرهنگی به مناسبت هفته بسیج در قم اجرا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه علی‌بن ابیطالب (ع) قم از اجرای 300برنامه در هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار ابراهیم جباری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته بسیج برنامه‌های این هفته را تشریح کرد و گفت: هفته بسیج فرصت بسیار مناسبی است تا ماموریتها، اهداف و فعالیتهای بسیج برای آحاد جامعه تشریح و تعیین شود.

وی از برگزاری بیش از 300 برنامه در هفته بسیج خبر داد و افزود: دیدار با مراجع عظام تقلید و روحانیون و همچنین خانواده معظم شهدا، عطر افشانی گلزار شهدا، برگزاری یادواره محلی شهدا، برپایی نمایشگاه بسیج و نمایشگاه کتاب، شرکت بسیجیان در مراسمهای معنوی از قبیل نماز جمعه و ...، برگزاری مسابقات و جشنواره ‌های و پلاگ نویسی و ... از جمله این برنامه‌هاست.

سردار جباری اجرای رژه موتورسواران، برگزاری همایش مقابله با تهدیدات نرم، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، گردهمایی ورزشکاران پایگاه‌های مقاومت و ... را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در قم برشمرد و بیان داشت: گردهمایی ائمه جماعات، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت، همایش پرچمداران بصیرت با موضوع ولایت فقیه با سخنرانی آیت‌الله مقتدایی و ... از دیگر برنامه‌هایی است که در هفته بسیج اجرا خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه راه پیشرفت و سعادت کشور در حاکمیت تفکر و فرهنگ بسیجی است، بیان داشت: ما در دوران دفاع مقدس نیز با چنین روحیه ‌ای در مقابل دشمنان ایستاده و پیروز شدیم بعد از جنگ نیز موفقیتهای کشور در عرصه‌های علمی، پزشکی، هسته‌ای و ... در سایه اعتقاد و تفکر بسیجی حاصل شده است.

سردار جباری بیان کرد: تجربه 30 ساله انقلاب نشان داده است هر وقت در ماموریتها به تفکر بسیجی نزدیک بوده‌ایم پیشرفت امور چشمگیر‌تر بوده و هر زمان از این تفکر فاصله گرفته‌ایم ناکامی‌های ما بیشتر شده است.

کد مطلب 987741

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