به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار ابراهیم جباری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته بسیج برنامه‌های این هفته را تشریح کرد و گفت: هفته بسیج فرصت بسیار مناسبی است تا ماموریتها، اهداف و فعالیتهای بسیج برای آحاد جامعه تشریح و تعیین شود.



وی از برگزاری بیش از 300 برنامه در هفته بسیج خبر داد و افزود: دیدار با مراجع عظام تقلید و روحانیون و همچنین خانواده معظم شهدا، عطر افشانی گلزار شهدا، برگزاری یادواره محلی شهدا، برپایی نمایشگاه بسیج و نمایشگاه کتاب، شرکت بسیجیان در مراسمهای معنوی از قبیل نماز جمعه و ...، برگزاری مسابقات و جشنواره ‌های و پلاگ نویسی و ... از جمله این برنامه‌هاست.



سردار جباری اجرای رژه موتورسواران، برگزاری همایش مقابله با تهدیدات نرم، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، گردهمایی ورزشکاران پایگاه‌های مقاومت و ... را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در قم برشمرد و بیان داشت: گردهمایی ائمه جماعات، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت، همایش پرچمداران بصیرت با موضوع ولایت فقیه با سخنرانی آیت‌الله مقتدایی و ... از دیگر برنامه‌هایی است که در هفته بسیج اجرا خواهد شد.



وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه راه پیشرفت و سعادت کشور در حاکمیت تفکر و فرهنگ بسیجی است، بیان داشت: ما در دوران دفاع مقدس نیز با چنین روحیه ‌ای در مقابل دشمنان ایستاده و پیروز شدیم بعد از جنگ نیز موفقیتهای کشور در عرصه‌های علمی، پزشکی، هسته‌ای و ... در سایه اعتقاد و تفکر بسیجی حاصل شده است.



سردار جباری بیان کرد: تجربه 30 ساله انقلاب نشان داده است هر وقت در ماموریتها به تفکر بسیجی نزدیک بوده‌ایم پیشرفت امور چشمگیر‌تر بوده و هر زمان از این تفکر فاصله گرفته‌ایم ناکامی‌های ما بیشتر شده است.