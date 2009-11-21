سیاست اوباما در خاورمیانه ناشیانه است / تشویق اسرائیل به ادامه شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی در این باره نوشت : سیاست اوباما در زمینه حل اختلافات بین (تشکیلات خودگردان) فلسطین و اسرائیل بسیار ناشیانه بود؛ همه چیز خیلی خوب شروع شد.

رئیس جمهوری آمریکا با برگزیدن جرج میشل، یک فرستاده ویژه با تجربه را روی کار آورد. در سخنرانی خود در قاهره خود را به عنوان یک میانجی صادق معرفی کرد و ناتانیاهو را برای راه حل دو دولتی متقاعد کرد، اما به مرور وی دقت سیاسی اش را از دست داد.

در ادامه آمده است : وی با بی مبالاتی، توقف کامل شهرک سازی را به عنوان شرطی برای بازگشت به میز مذاکره قرارداد. در این میان وی این مسئله را باز گذاشت که آیا این موضوع برای شرق بیت المقدس هم اعتباردارد یا نه.

اوباما به این ترتیب بار دیگر طرف اسرائیلی را تشویق کرد که توقف کامل شهرک سازی را رد کند و در حالی که دندانهای خود را از عصبانیت به هم فشار می داد خود را تسلیم رژیم صهیونیستی کرد.

به این ترتیب در حالی که ابومازن(رئیس تشکیلات خودگردان) خود را کم کم کنار می کشید نتانیاهو در خانه خود به عنوان قهرمان جشن گرفت که برادر قدرتمند خود را آلت دست قرارداده است. در این میان نه تنها مجله بریتانیایی اکونومیست، بلکه بسیاری از روزنامه های دیگر با نگرانی این سئوال را مطرح کردند که آیا اسرائیل انقدر در نظر اوباما قدرتمند است؟!

در ادامه آمده است : در اصل اوباما در برابر توده ای از مشکلات قرار گرفته که خیلی بزرگتر از زمان شروع حکومتش بر آمریکاست. اعتبار وی در اسرائیل در یک نقطه پایین قراردارد و محبوبیت وی در جهان عرب هم بسیار کاهش پیدا کرده است.

نویسنده در ادامه به ناکامی اوباما در حل مسئله هسته ای ایران اشاره کرده و نوشت : علامت ها در این باره که سیاست دست دراز شده اوباما در معرض شکست قراردارد زیاد شده است.