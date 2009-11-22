9 محصول استان مرکزی به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مسلم پورقاسمیان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اراک افزود: نرخ خرید تضمینی گندم سه هزار و 300 ریال و گندم دور دوم با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید، سه هزار و 500 ریال در هر کیلوگرم است.

پورقاسمیان خاطر نشان کرد: نرخ خرید تضمینی برای هرکیلوگرم محصول جو دو هزار و 700 ریال، ذرت دانه‌ای دو هزار و 760ریال، چغندرقند 750ریال، پنبه سفید مرغوب 7 هزار و 500 ریال است.

وی افزود: خرید هر کیلوگرم دانه آفتابگردان با نرخ تضمینی پنج هزار و 700ریال و دانه سویا پنج هزار و 350 ریال است.

وی با بیان اینکه، امسال 355 هزار هکتار از اراضی استان مرکزی زیر کشت محصولات زراعی است، گفت: نرخ تضمینی خرید دانه کلزا شش هزار و 200 ریال، دانه گلرنگ پنج هزار و 860 ریال و سیب زمینی مرغوب یک هزار و 350ریال است.

پورقاسمیان این اقدام در راستای با حمایت از تولید کنندگان، ایجاد تعادل در نظام تولید، حذف واسطه‌ها و به حداقل رساندن ضایعات محصولات اعلام کرد.