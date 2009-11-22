کفاشیان و شجاعی عازم مالزی می شوند / عقیلی امشب می رود

به گزارش خبرنگارمهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان برای شرکت در نشست کمیته های تخصصی AFC بویژه کمیته مسئولیت های اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا عازم مالزی خواهد شد.

همچنین فریده شجاعی نایب رئیس بانوان و رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال برای ارائه گزارش پیرامون وضعیت فوتبال بانوان در ایران و شرکت در مراسم انتخاب بهترین های سال 2009 آسیا راهی شرق آسیا خواهد شد .

نمایندگان فدراسیون فوتبال ساعت 19 امروز( یکشنبه) عازم کوالالامپورخواهند شد. پیش از این نیزعزیزمحمدی و محمد منصورعظیم زاده عازم مالزی شده بودند .

قراراست هادی عقیلی یکی از سه نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا نیز امشب و بلافاصله پس از دیدار برگشت تیم ملی مقابل اردن درچارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا بلافاصله شهر امان را به مقصد کوالالامپور ترک خواهد کرد.

نمایندگان ایران پس از شرکت در مراسم انتخاب بهترین های آسیا که سه شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد ، چهارشنبه به کشور بازمی گردند.