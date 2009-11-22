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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اختصاص استاد مشاور برای تمام دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید

اختصاص استاد مشاور برای تمام دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از اختصاص استاد مشاور برای کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی سال تحصیلی جاری که در دانشگاههای علوم پزشکی شاغل به تحصیل هستند خبر داد.

دکتر اکبر حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای کلیه این دانشجویان استاد مشاور در نظر گرفته شده است و در کنار این موضوع برای دانشجویانی که مشکلات تحصیلی و آموزشی دارند نیز استاد مشاور در سال تحصیلی 89 - 88 اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاههای علوم پزشکی به میزان دانشجویان آن دانشگاه تعریف شده است.

حسینی نژاد اضافه کرد: حداقل 5 دانشجو و حداکثر 15 دانشجو برای هر استاد مشاور مقرر شده است تا این اساتید در کلیه امور تحصیلی و دانشجویی این دانشجویان آنها را راهنمایی کنند.  

کد مطلب 987759

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