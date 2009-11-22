سفیر مجارستان در جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفر خود به همراه هیئتی 70 نفره از سفرا و نمایندگان سازمانهای بین المللی در همایش بررسی فرصتهای سرمایه گذاری یزد اظهار داشت: ما به دلیل سخت کوشی، تلاش و همت بالای یزدی‌ ها، بسیار شیفته این شهر شدیم به همین دلیل رهبران ما از مردم این استان برای حضور در کشور مجارستان دعوت کرده‌ اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: استان یزد صنعتی رو به پیشرفت و توسعه دارد و این پیشرفت‌ها به دلیل نبوغ مردم این استان است.

بوسترنگ با بیان اینکه من به نمایندگی از سایر سفرایی که مهمان شهر یزد هستند، سخن می‌گویم، عنوان کرد: ما به مردم استان یزد تبریک می‌ گوییم که صدها و شاید هزاران سال در تقلای غلبه بر طبیعت این دیار زیسته ‌اند و با کمبود آب مقابله کرده‌ اند و با داشتن این همه مشکلات، مرکز تمدن بسیار عالی را به وجود آورده ‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما طی این سفر در بازدید از مکانهای مختلف تاریخی و فرهنگی با افتخارات مردم استان یزد آشنا شدیم و از همین جا به شما اعلام می‌ کنیم که افتخارات گذشته شما، دلیلی بر افتخارات آینده شما خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم استان یزد بسیار مهمان‌ نواز هستند،‌ بیان داشت: ما از مردم کشور خود خواهیم خواست که در سفر به ایران حتما از یزد دیدن کنند.

یزد استانی مناسب برای تبدیل شدن به پایتخت سیاسی کشور ایران است

بوسترنگ در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: شنیده شده قرار است مرکز سیاسی کشور ایران را از تهران به شهر دیگری منتقل کنند و اجازه دهید ما پیشنهاد کنیم که دولتمردان ایران، یزد را به عنوان مرکز سیاسی ایران انتخاب کنند.

نماینده گروه آفریقایی سفرا نیز در این همایش اظهار داشت: گروه آفریقایی این سفر مردم و مسئولان یزد را برای بسیاری از مسائل و بسیاری از پیشرفتهای کشاورزی و صنعتی در استان یزد تحسین می‌کند و اعلام می‌ کند که آفریقا در انتظار همکاری با شماست.

محمد احمد خاطرنشان کرد: دوستان ما در گروه آفریقا از من خواستند به شما اعلام کنم که ما انتظار داریم شما دست دوستی به طرف ما دراز کنید تا ما نیز بتوانیم همچون شما در زمینه‌های مختلف تصمیم‌ گیری و برنامه‌ ریزی کنیم.

سرمایه گذاران کشورهای آفریقایی تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری در یزد دارند

وی تاکید کرد: سرمایه‌ گذاران کشورهای آفریقایی تمایل به سرمایه‌ گذاری در یزد دارند و امیدواریم در این زمینه داشته‌ها و نداشته ‌های یزد و آفریقا با یکدیگر مبادله شود.

احمد بیان داشت: استان یزد استانی امن برای سرمایه گذاری است و موقعیت بسیار مناسبی از نظر وضعیت راه های هوایی و ریلی، شهرکهای صنعتی و نیروی انسانی دارد.

مهمانان خارجی استان یزد پس از سه روز اقامت در این استان شنبه شب با بازدید از بناها و جاذبه های تاریخی شهرستان میبد،‌ یزد را به مقصد تهران ترک کردند.