به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی سعیدی غروب شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: امروز به دلیل این که‌ایران کانون بیداری اسلامی و حرکت جهانی اسلام قرار گرفته است، استکبار جهانی با محوریت آمریکا تمرکز فوق العاده‌ای بر مسائل ایران دارد و در جهت تخریب مبانی انقلاب اسلامی از طریق شگردهای جنگ نرم می‌کوشد.



وی با اشاره به ارتباط برخی محافل داخلی در کشور با عوامل جنگ نرم گفت: تقابل با اصل ولایت فقیه زیر پوشش پیروی از خط امام، فعال شدن جریان لیبرالیسم بومی شده ‌ایرانی، گسست میان خواص جامعه در جریان فتنه اخیر از جمله پدیده‌های مهم کشور در حوادث اخیر است.



سعیدی همچنین با بیان اینکه‌ایمان و بصیرت دو عاملی هستند که در بقای انقلاب نقش بی بدیلی دارند، اضافه کرد: بسیج تبلور این دو عامل است که ثمره شیرین ترکیب آنها، همانا ولایت مداری، شهادت طلبی و عشق به خداوند است.



وی در ادامه با اشاره به‌اینکه دشمن در جریان جنگ تصرف مغز‌ها و قلب‌ها را هدف قرار داده است، گفت: مهمترین کار مدیران و مسئولان در جهت مقابله با جنگ نرم عمق بخش داخلی و افزایش بصیرت جامعه است.

