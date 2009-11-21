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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۲۰:۴۱

تکواندو نوجوانان آسیا - کیش

داود سلطانی به مدال نقره دست یافت

داود سلطانی به مدال نقره دست یافت

تکواندوکار وزن ششم تیم نوجوانان ایران در دیدار پایانی وزن ششم مقابل حریف کره ای تن به شکست داد و برنز گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از پنجمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا با کسب دو مدال نقره و دو برنز برای تیم ملی ایران همراه بود.

بعد از شکست کهنسال در بازی نهایی و کسب مدال نقره داود سلطانی هم به نماینده دیگری از کره جنوبی نتیجه را وگذار کرد و نقره گرفت.

داود سلطانی که به ترتیب تکواندوکارانی از افغانستان، ازبکستان و تایلند را قبل از رسیدن به دیدار پایانی شکست داده بود در این مرحله مقابل حریفی از کره جنوبی 15 بر8 شکست خورد و نقره گرفت.

تیم ایران در این دوره از مسابقات تاکنون یک مدال طلا توسط امامی سه مدال نقره توسط سلطانی، صفری و کهنسال و سه برنز توسط سلیمانی، ابراهیمی و خداخواه دست پیدا کرده است.

این مسابقات فردا(یکشنبه) با برگزاری سه وزن باقی مانده خاتمه پیدا می کند.

کد مطلب 987763

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