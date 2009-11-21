داود سلطانی به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از پنجمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا با کسب دو مدال نقره و دو برنز برای تیم ملی ایران همراه بود.

بعد از شکست کهنسال در بازی نهایی و کسب مدال نقره داود سلطانی هم به نماینده دیگری از کره جنوبی نتیجه را وگذار کرد و نقره گرفت.

داود سلطانی که به ترتیب تکواندوکارانی از افغانستان، ازبکستان و تایلند را قبل از رسیدن به دیدار پایانی شکست داده بود در این مرحله مقابل حریفی از کره جنوبی 15 بر8 شکست خورد و نقره گرفت.

تیم ایران در این دوره از مسابقات تاکنون یک مدال طلا توسط امامی سه مدال نقره توسط سلطانی، صفری و کهنسال و سه برنز توسط سلیمانی، ابراهیمی و خداخواه دست پیدا کرده است.

این مسابقات فردا(یکشنبه) با برگزاری سه وزن باقی مانده خاتمه پیدا می کند.