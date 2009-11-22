فرصت دانشگاهها برای معرفی برترینهای آزمونهای بورس اعلام شد

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون بورس وزارت بهداشت در مرداد ماه سال جاری برگزار شده و دانشگاهها سه برابر ظرفیت، افراد را به وزارت بهداشت معرفی می کنند و تا 17 آذرماه فرصت دارند این اسامی را نهایی کنند.

وی اضافه کرد: پس از برگزاری شورای بورس با توجه به اولویت نمره افراد، برای اعزام این گروه از دانشجویان به خارج از کشور و یا ادامه تحصیل به صورت بورس در داخل کشور تصمیم گیری می شود.

حسن زاده اظهار داشت: ظرفیت نهایی بورسیه رشته های علوم پزشکی بیش از 170 نفر است که احتمال تغییر آن به نسبت رشته ها وجود دارد.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت در رشته هایی که در داخل کشور توانمندی لازم برای آنها وجود دارد بورس داخل ارائه می دهد و برای رشته هایی که دارای فناوری جدید هستند و یا نیاز خاصی را از کشور برطرف می کنند بورس خارج می دهد.