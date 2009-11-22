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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

حسن زاده به مهر خبر داد:

فرصت دانشگاهها برای معرفی برترینهای آزمونهای بورس اعلام شد

فرصت دانشگاهها برای معرفی برترینهای آزمونهای بورس اعلام شد

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشگاههای علوم پزشکی تا نیمه آذر ماه فرصت دارند نفرات برتر در آزمونهای کتبی بورس که در دانشگاهها برگزار شده است را به شورای بورس وزارت بهداشت معرفی کنند.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون بورس وزارت بهداشت در مرداد ماه سال جاری برگزار شده و دانشگاهها سه برابر ظرفیت، افراد را به وزارت بهداشت معرفی می کنند و تا 17 آذرماه فرصت دارند این اسامی را نهایی کنند.

وی اضافه کرد: پس از برگزاری شورای بورس با توجه به اولویت نمره افراد، برای اعزام این گروه از دانشجویان به خارج از کشور و یا ادامه تحصیل به صورت بورس در داخل کشور تصمیم گیری می شود.

حسن زاده اظهار داشت: ظرفیت نهایی بورسیه رشته های علوم پزشکی بیش از 170 نفر است که احتمال تغییر آن به نسبت رشته ها وجود دارد.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت در رشته هایی که در داخل کشور توانمندی لازم برای آنها وجود دارد بورس داخل ارائه می دهد و برای رشته هایی که دارای فناوری جدید هستند و یا نیاز خاصی را از کشور برطرف می کنند بورس خارج می دهد.

کد مطلب 987765

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