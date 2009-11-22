روند بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در سال 88 اعلام شد

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بازنشسته ها ظرفیت بالقوه ای هستند که کشور نتوانسته به خوبی از آنها استفاده کند این در حالیست که در کشورهای دیگر برای استفاده از تجربیات مدیران، کارکنان و اعضای هیئت علمی بازنشسته به عنوان اتاق فکر در حوزه های مختلف فضاسازی می شود.

وی دو رویکرد تهدیدگرایانه و تعالی گرایانه در مواجهه با بازنشستگی را بیان کرد و گفت: رویکرد تهدیدگرایانه این است که بازنشستگی را معادل پایان کار بدانیم که در این صورت حاصلی جز انزوا، افسردگی و گوشه گیری نخواهد داشت. اما در رویکرد تعالی گرایانه نگاه این است که رشد و بالندگی بازنشستگان پیشکسوت به کمال رسیده و باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

ضرورت تغییر کارگزاران دولتی به پدیده بازنشستگی

معاون دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه نگاه به بازنشستگی در کشور باید فرصت گرایانه باشد خواستار تغییر و اصلاح نگاه بازنشستگان و کارگزاران دولتی به پدیده بازنشستگی شد و گفت: استفاده از تجارب بازنشستگان جا را برای کسی تنگ نمی کند.

مقیمی بازنشستگان دانشگاه تهران را تاریخ شفاهی دانشگاه تهران دانست و از بررسی برگزاری مسابقه مستندسازی تجربیات بین کارکنان و اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران خبر داد و گفت: تجربه ارزشمند بازنشستگان دانشگاه تهران با رفتن آنها از دست می رود در حالی که بازنشستگان ظرفیتی هستند که در جوامع دیگر حداکثر استفاده از آنها صورت می گیرد اما عموما نگاه بازنشسته ها در ایران طوری است که معمولا با دلخوری از سیستم جدا می شوند.

وی افزود: بازنشستگان ظرفیت فراموش شده ای هستند که بهره گیری از آنها به عزم ملی نیاز دارد و قوانین درباره بکارگیری آنها نیز باید اصلاح شوند. درست است که بحث اشتغال جوانترها را باید فراهم کنیم اما تجربه بازنشستگان را نیز به راحتی نباید از دست دهیم.

مقاومت اعضای هیئت علمی جوان در برابر بکارگیری استادان بازنشسته!

معاون دانشگاه تهران با بیان این اعتقاد که بکارگیری بازنشسته ها نیازمند فضاسازی همکاری بین پیشکسوتان و جوانترها است، به ایجاد این امکان برای اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران جهت تدریس اشاره کرد و به مهر گفت: آن دسته از اعضای هیئت علمی بازنشسته که توانایی تدریس دارند می توانند تا 10 واحد در دانشگاه تدریس داشته باشند اما در این باره یکسری مقاومتهایی از سوی اعضای هیئت علمی جوانتر وجود دارد چرا که به اصطلاح می خواهند ظهور و بروز خود را بیشتر نشان دهند.

سید محمد مقیمی افزود: تاکید رئیس دانشگاه تهران به اعضای هیئت علمی جوانتر دانشگاه استفاده از تجربه اساتید پیشکسوت است که این امر به پیشرفت جوانترها کمک می کند. همچنین رئیس دانشگاه تاکید دارند که اعضای هیئت علمی جوانتر نسبت به اعضای هیئت علمی پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه حس رقابت جویی نداشته باشند.

معاون دانشگاه تهران، دانشگاه را نیازمند فضاسازی برای بهره گیری از تجربیات اعضای هیئت علمی و کارکنان بازنشسته دانشگاه دانست و گفت: اتاقهایی در دانشکده ها برای استقرار اعضای هیئت علمی بازنشسته ایجاد شده است.

وی درباره تدریس اعضای هیئت علمی بازنشسته در دانشگاه تهران نیز به مهر گفت: هر عضو هیئت علمی بازنشسته ای که برای تدریس اعلام آمادگی کند این امکان برایش مهیا است اما برخی از آنها دیگر توانایی تدریس و کلاس رفتن ندارند اما به نظر می رسد 70 یا 80 درصد آنها چنین توانایی را هنوز دارند.

روند بازنشستگی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تهران در سال 88

معاون دانشگاه تهران درباره تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران که طی سال 88 بازنشسته می شوند به مهر گفت: روند بازنشستگی در دانشگاه تهران وجود دارد البته ممکن است یکسال نسبت به سال قبل آن کم و زیاد یا فراز و فرود داشته باشد. 173 عضو هیئت علمی و کارمند در سال 86 و 183 عضو هیئت علمی و کارمند در سال 87 از دانشگاه تهران بازنشسته شدند و تقریبا چنین روندی در سال 88 نیز اتفاق می افتد.