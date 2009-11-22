ویروس آنفلوآنزای نوع A جهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ویروس شناسان از چند ماه قبل نسبت به جهش یافتگی ویروس H1N1 هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. اکنون سازمان جهانی بهداشت تائید کرد که ویروس عامل آنفلوآنزای A در حال جهش است و تاکنون مواردی از این جهشها نیز در برخی از کشورها ثبت شده اند.

به گفته این سازمان بین المللی، تاکنون در نروژ سه مورد بیمار مشاهده شده اند که در ویروس عامل بیماری آنها جهشهایی وجود داشته است.

همچنین سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی جهشهایی در برزیل، چین، ژاپن، مکزیک، اوکراین و آمریکا است اما تاکنون در این موارد خبری به اطلاع عموم نرسیده است.

این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: "به نظر می رسد که جهشها به روشی فوری و پراکنده ایجاد شده باشند. تاکنون هنوز ارتباط میان تعداد اندک بیماران مبتلا به ویروس جهش یافته و جهشهای مقاوم شده پیدا نشده است. به هر حال این اطلاعات هنوز ناقص است و بنابراین مشخص نیست که این جهشها تا چه حد بر روی سلامت مردم اثر می گذارند."

به گفته مقامات نروژی، جهشها نباید در میزان اثربخشی واکسنهای ضد ویروس H1N1 تغییر ایجاد کنند. به نظر می رسد که یکی از این جهشها با ذات الریه ارتباط دارد اما با وجود این به ارزیابی دقیق میزان اثربخشی واکسنها بر روی این جهشها نیاز است.

براساس گزارش رویترز، در نروژ دو مورد بیمار با ویروس جهش یافته مرده اند و مورد سوم به شدت بیمار است.

این جهش می تواند توانایی ویروس را برای ورود به عمق سیستم تنفسی نشان دهد و تائید کند که این ویروس می تواند سبب بروز یک بیماری بسیار حاد شود.

تاکنون در نروژ 23 مورد مرگ تائید شده در اثر آنفلوآنزا به ثبت رسیده اند که این رقم بالاتر از متوسط مرگ در اثر آنفلوآنزا در سایر کشورهای اروپایی است.

به گزارش مهر، مقامات بهداشتی انگلیس نیز در حال بررسی پنج مورد بیمار در بیمارستانی در ولز هستند. در این پنج مورد یک گونه از ویروس مشاهده شده است که نسبت به داروی ضد آنفلوآنزای "اوزلتامیویر" مقاوم شده است.

تازه ترین اطلاعات سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که تاکنون 6 هزار 770 نفر در دنیا در اثر ابتلا به یک ویروس ترکیبی از سه ویروس آنفلوآنزای فصلی، نوع A و پرندگان جان خود را از دست داده اند.

تاکنون در آمریکا 22 میلیون نفر به این ویروس آلوده شده و 3 هزار و 900 نفر قربانی بیماری آنفلوآنزا شده اند که از این تعداد 171 مورد کودک بوده اند.