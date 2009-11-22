کاهش 12 درصدی تصادفات رانندگی در جاده های کردستان

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در طول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آمار تصادفات رانندگی در راه های اصلی و فرعی استان کردستان با کاهش 12 درصدی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: در حالی که آمار ورود وسایل نقلیه به استان کردستان در طول سال جاری افزایش قابل ملاحظه ای با سال قبل داشته ولی خوشبختانه در راستای اقدامات صورت گرفته آمار تصادفات رانندگی در جاده های استان با کاهش 12 درصدی مواجه بوده است.

فرمانده پلیس راه استان کردستان افزود: در جریان برگزاری طرح تابستانی در استان بیش از 33 درصد از تصادفات رانندگی کاسته شده و این مهم با توجه به افزایش همکاری های مردم و همچنین اقدامات صورت گرفته توسط پلیس راه و اداره کل راه و ترابری استان کردستان صورت گرفته است.

نادری گفت: در تابستان سال جاری میزان برخورد پلیس با رانندگان متخلف و همچنین توقیف خودروها در مقایسه با تابستان سال 87 بیش از 45 درصد افزایش داشته و اجرای طرح آزمایش های سرپایی برای شناسایی رانندگان معتاد نیز در سال جاری مود توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: خطای انسانی عامل اصلی وقوع تصادفات رانندگی در جاده های استان کردستان به شمار می رود به گونه ای که بر اساس آمارهای صورت گرفته بیش از 80 درصد از واژگونی خودروها در استان ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه بوده است.

فرمانده پلیس راه استان کردستان از اقدامان راه و ترابری استان در طول سال جاری برای کاهش تصادفات رانندگی تقدیر کرد و یادآور شد: تنها در طول شش ماه اول سال جاری بیش از 90 نقاط حادثه خیز در جاده های استان ترمیم و با اقدامات مختلف از میزان وقوع تصادفات رانندگی در آنها کاسته شده است.