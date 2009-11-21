شکست بحث برانگیز در فوتبال محور دیدار نخست وزیر ایرلند با سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خشم ناشی از شکست بحث برانگیز تیم ایرلند جنوبی در برابر فرانسه به صحنه سیاسی این کشور نیز کشیده شد.

پس از آنکه "تیری آنری" مهاجم تیم ملی فرانسه اعتراف کرد که قبل از گلزنی در انتهای این بازی توپ را با دستش لمس کرده و بابت این اقدام از مردم ایرلند عذرخواهی کرد، مقامهای سیاسی کشور ایرلند نیز به تکاپو افتاده‌اند تا بازی با تیم فرانسه را تجدید کنند.

بر این اساس، نخست ‌وزیر و وزیر دادگستری ایرلند جنوبی به شدت خواهان تجدید بازی تیم ملی فوتبال این کشور در برابر فرانسه هستند. در همین رابطه "برایان کاون" نخست ‌وزیر ایرلند پس از پایان این مسابقه گفت که قصد دارد در نشست آتی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه گفتگو کند.



این در حالی است که طبق تصمیم کمیته برگزاری بازیهای مقدماتی جام جهانی این بازی تکرار ناپذیر بوده و نتیجه به دست آمده برای فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) معتبر است.

خاطرنشان می شود تیم ملی فوتبال فرانسه چهارشنبه شب در حالی با گل "ویلیام گالاس" در وقتهای اضافه جواز صعود به مرحله نهایی رقابتهای جام جهانی را به دست آورد که خطای هند تیه ری آنری پیش از به ثمر رسیدن گل مشهود بود.

پس از این بازی کاپیتان تیم فوتبال جمهوری ایرلند گفت: هم فیفا و هم یوفا از صعود فرانسه به رقابت های جام جهانی 2010 خوشحال هستند.