تعداد کانونهای مساجد کشور به 9 هزار باب افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید مسعود حسینی گهر شامگاه شنبه در جمع مسئولان کانونهای مساجد استان کردستان اظهار داشت: تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به بیش از 9 هزار باب افزایش می یابند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مقدمات راه اندازی بیش از سه هزار کانون مساجد در کشور فراهم شده و امیدواریم که با تامین به موقع اعتبارات بتوانیم در کمتر از شش ماه آینده این تعداد کانون را به مرحله بهره برداری برسانیم.

معاون طرح و برنامه ستاد عالی مساجد کشور خاطرنشان کرد: ستاد عالی مساجد از سال 72 راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد که از آن زمان تاکنون بیش از شش هزار باب کانون در کشور راه اندازی شده و هم اکنون در مناطق شهری و روستایی کشور فعالیت دارند.

وی با اشاره به وجود کتابخانه در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بیان داشت: در حال حاضر دو هزار و 500 کتابخانه مخزن بسته در کانونهای مساجد کشور وجود دارد.

حسینی گهر به افزایش فعالیتهای کانونهای مساجد اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر راه اندازی کتابخانه ها و توجه به فعالیتهای مذهبی و دینی، اقداماتی نیز در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان صورت گرفته است.

وی به تعداد کتابخانه های باز در سطح مساجد اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته دو هزار کتابخانه باز در مساجد کشور احداث شد که امیدواریم تا پایان امسال هم دو هزار کتابخانه باز دیگر به این تعداد افزوده شود.

معاون طرح و برنامه ستاد عالی مساجد کشور، محل تامین کتابهای کتابخانه کانونها را وزارت ارشاد عنوان کرد و افزود: سالانه بیش از چهار میلیارد تومان کتاب از محل اعتبارات خریداری و در بین کتابخانه ها توزیع می شود.