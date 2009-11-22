عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ما نمی توانیم بازیکن سرباز جذب کنیم به همین دلیل نمی توانیم مهرداد اولادی را به خدمت بگیریم. البته در زمان باقیمانده تا آغاز مجدد لیگ، احتمال دارد بازیکنان جدیدی را جذب کنیم.

وی با بیان اینکه 2 بازیکن خارجی که ظرف چند روز گذشته در تمرینات این تیم حضور داشتند، رضایت کادر فنی را بدست نیاوردند، تاکید کرد: تیم صبای قم اردوی بسیار مطلوبی را در شهر مشهد برگزار کرد و پس از برگزاری دیدار تدارکاتی با پیام، عصر امروز با اتمام اردوی خود به تهران باز می گردیم.

قائم مقام باشگاه صبای قم با اشاره به اینکه همه عوامل باشگاه از مدیرعامل تا بازیکنان برای آماده سازی هرچه بهتر تیم تلاش می کنند، خاطرنشان کرد: با حضور کربکندی در تیم صبا، بازیکنان تیم، حتی نفرات ذخیره هم انگیزه مضاعفی پیدا کرده اند و قطعا با قدرت هرچه بیشتر در مسابقات لیگ برتر شرکت خواهیم کرد.

مرادی درپایان گفت: هدف ما ازجذب کربکندی، بازگرداندن تیم به شرایط مطلوب گذشته است و امیدواریم در نیم فصل دوم لیگ با کسب نتایج قابل قبول، ضمن رسیدن به رده‌های بالای جدول، یکی از سهمیه‌های لیگ قهرمانان آسیا را هم کسب کنیم.