100 میلیارد ریال برای آسفالت راه های روستایی گلستان تخصیص یافت

محمد بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با این اعتبار 320 کیلومتر از راه های روستایی استان در سال جاری آسفالت می شود.

وی اظهار داشت: از این مقدار حدود 64 کیلومتر در محدوده شهرستان گنبد در شرق استان گلستان است که برای آن دو میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: برای آسفالت راه ارتباطی دو روستای گنبد 300 میلیون ریال از اعتبارات این نهاد هزینه شده است.

معاون راه روستایی راه و ترابری گلستان گفت: در بروز حوادث جاده‌ای چهار عامل انسانی، روانی، اجتماعی، خودرو و جاده تاثیرگذار است.

بارانی افزود: بر اساس تحقیقات به عمل آمده 95 تا 99 درصد عامل تصادفات، انسانی است که بیشتر نادیده گرفتن حق تقدمها و مقررات راهنمایی، خستگی مزمن و استفاده از مواد مخدر و رانندگی با نور کم است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.