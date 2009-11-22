شش هزار کارت توزیع نفت سفید در استان کردستان باطل شد

محمد پورزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و کاهش مصرف نفت سفید در نقاط شهری و روستائی استان به ویژه شهرستانهای مرزی مریوان و سقز طرح بازنگری وساماندهی کارتهای نفت سفید شهری به اجرا درآمد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح ابتدا کارگروهی در استان تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شش هزار کارت دریافت نفت سفید که از آنها سوء استفاده و در راستای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار می گرفت، باطل گردید.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان یادآور شد: همزمان با این مهم اقدامات مختلف دیگری از جمله هماهنگی با فروشندگیهای شهری و روستـایی به منظور اطلاع رسانی به خانوارهای تحت پوشش، لیست برداری از خانوارهای مصرف کننده نفـت سفید و تخصیص شماره اشتراک در سیستم مکانیزه، لیست برداری از کلیه خانوارهای روستائی مصرف کننده نفت سفیداین شهرستانها و تخصیص سهمیه براساس آمار نفوس و مسکن نیز به تصویب رسید.

پورزاد با اشاره به میزان سهمیه بندی صورت گرفته در شهرستان های مریوان و سقز عنوان کرد: بسته به تعداد نفرات هر خانوار یک نفره 100 لیتر، دو و سه نفره 200 لیتر و خانوارهای چهار نفره به بالا به ازای هر نفر 60 لیتر در چند مرحله از سال تحویل می گردد که با توجه به دستیابی آمار دقیق ساکنین هر روستا تامین و توزیع فرآورده مورد نیاز روستائیان به آسانی انجام پذیر خواهد بود.

وی در پایان بیان داشت: با اجرای این طرح شش هزار کارت باطل و از شبکه حذف گردید که اگر متوسط سهمیه سالیانه هر خانوار را دو لیتر در نظر بگیریم مقدار 12 هزار لیتر کاهش مصرف خواهیم داشت که قطعاً بخش زیادی از این سهمیه به صورت غیر قانونی از مرزهای کشورقاچاق می گردید.