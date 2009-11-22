به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده شامگاه شنبه در جمع پیشکسوتان ورزشی استان در گرگان افزود: از مجموع این طرحها 51 پروژه افتتاح و بهره برداری شد که 24 طرح زودباز بوده است.

وی اظهار داشت: به طور متوسط ماهانه یک طرح ورزشی در دوران فعالیت دولت نهم در استان به بهره برداری رسید و تا سال 89 نیز 36 طرح دیگر بهره برداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین پروژه ها مجتمع ورزشهای ساحلی در بندرگز افتتاح سالن پنج هزار نفری گنبد از مهمترین طرحهای ورزشی است که مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی یادآورشد: ورزش برای همه سنین حتی برای نوزادان و افراد کم سن و سال طراحی شده و ورزش مورد نیاز همه طبقات و اقشار است.

وی عنوان کرد: ورزش برای غنی سازی اوقات فراغت مهم بوده و اگر از اوقات فراغت درست بهره نبریم، تبدیل به یک تهدید می شود.