بین المللی شدن فرودگاه نوشهر در گرو حذف موانع پروازی است

محمدباقر شریقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: در حال حاضر چند ساختمان با ارتفاع بلند در مسیر پرواز این فرودگاه در محدوده شهرستان چالوس وجود دارد که باید حذف شوند.

وی اظهار داشت: پروانه ساخت این ساختمانها در سالهای گذشته از سوی شهرداری صورت گرفته و تاکنون مکاتبات زیادی با شهرداری برای رفع این موانع صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: وجود موانع مرز هوایی شدن این فرودگاه را با مشکل مواجه می سازد و نیاز است مسئولان شهرستان چالوس در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

شریفی گفت: تمامی سیستمها و تجهیزات برای ارتقای وضعیت فرودگاه و تبدیل آن به مرز هوایی و فرودگاه بین المللی نصب شده و در انتظار رفع موانع پروازی هستیم.

وی ساخت جایگاه سوخت را از دیگر مصوبات سفر دولت در این فرودگاه اعلام و اضافه کرد: پیشرفت این مصوبه خوب بوده و تا ماه آینده به بهره بردرای می رسد.

رئیس فرودگاه نوشهر بیان داشت: در حال حاضر هفته ای سه روز به مقصد شهرهای مشهد مقدس و تهران از این فرودگاه پرواز صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: روزها یکشنبه، سه شنبه و جمعه هر هفته به مقصد مشهد مقدس و روزهای سه شنبه و جمعه نیز به تهران پرواز انجام می شود.