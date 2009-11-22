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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

بهمن ماه امسال؛

نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی در بندرعباس برگزار می شود

نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی در بندرعباس برگزار می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان از برگزاری نمایشگاه فرهنگ مناسبت های مذهبی در بهمن ماه سال جاری در بندرعباس خبرداد.

محمود ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص نمایشگاه فرهنگ مناسبت های مذهبی گفت: این نمایشگاه با هدف ارائه الگوهای صحیح و بدون آسیب در مناسبتهای مذهبی و فضاسازی تبلیغی در راستای آشنایی بیشتر برای افراد با فعالیت های تشکلهای دینی و فرهنگی و همچنین عرضه محصولات و آثار فاخر دینی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه که برای دومین بار متوالی است که در استان برگزار می شود دارای تاثیر بسیار زیادی بوده است.

ارجمند افزود: در اولین جلسه ستاد برنامه‌ریزی نمایشگاه فرهنگ مناسبت‌های مذهبی استان که در محل سالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان برگزار شد، موسسه فرهنگی انتظار که از موسسات پرتلاش و تاثیر گذار در استان است به عنوان مجری مشخص و پس از انعقاد توافقنامه همکاری با این اداره کل بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی همچنین گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در برگزاری این نمایشگاه در سال جاری بیش از پیش توجه خود را بر کیفیت کار معطوف کرده و کمیت در اولویت بعدی است به همین منظور برنامه های جانبی زیادی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 987802

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