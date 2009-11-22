نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی در بندرعباس برگزار می شود

محمود ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص نمایشگاه فرهنگ مناسبت های مذهبی گفت: این نمایشگاه با هدف ارائه الگوهای صحیح و بدون آسیب در مناسبتهای مذهبی و فضاسازی تبلیغی در راستای آشنایی بیشتر برای افراد با فعالیت های تشکلهای دینی و فرهنگی و همچنین عرضه محصولات و آثار فاخر دینی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه که برای دومین بار متوالی است که در استان برگزار می شود دارای تاثیر بسیار زیادی بوده است.

ارجمند افزود: در اولین جلسه ستاد برنامه‌ریزی نمایشگاه فرهنگ مناسبت‌های مذهبی استان که در محل سالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان برگزار شد، موسسه فرهنگی انتظار که از موسسات پرتلاش و تاثیر گذار در استان است به عنوان مجری مشخص و پس از انعقاد توافقنامه همکاری با این اداره کل بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی همچنین گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در برگزاری این نمایشگاه در سال جاری بیش از پیش توجه خود را بر کیفیت کار معطوف کرده و کمیت در اولویت بعدی است به همین منظور برنامه های جانبی زیادی در نظر گرفته شده است.