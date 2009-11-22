پالایشگاه نفت شمال کشور به مرحله اجرایی نزدیک شده است

غلامرضا ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: اقدامات اداری و اخذ مجوزهای زیست محیطی و وزارت نفت این پالایشگاه به اتمام رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: نشستهایی با چندین شرکت سرمایه گذار خارجی از کشورهای سوئیس، فرانسه و ژاپن صورت گرفته است.

مشاور شرکت پالایشگاه نفت شمال کشور با اشاره به اینکه شروع عملیات اجرایی بزرگترین پالایشگاه نفت منطقه به زودی با انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای خارجی فوق آغاز می شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود عملیات اجرایی این پروژه عظیم ملی مصوبه سفر نخست دولت دهه فجر امسال آغاز شود.

ناظمی با بیان اینکه نتایج نشستهای مسئولان پالایشگاه با سرمایه گذاران خارجی پس از جمع بندی و حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد، یادآور شد: قرار است سرمایه گذار خارجی و داخلی با مشارکت یکدیگر به میزان 10 میلیارد یورو سرمایه گذاری کنند.

وی بیان داشت: همزمان با آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه نفت شمال کشور، طرح انتقال انرژی از بندر امیرآباد جاسک سمنان آغاز خواهد داشت.

این مسئول پالایشگاه نفت باباجان مازندران گفت: با آغاز عملیات اجرایی این پروژه تا چهار سال بعد این پروژه عظیم ملی که بیش از 20 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند، بهره برداری می شود.

به گزارش مهر، سازمان حفاظت محیط زیست در شهریور ماه سال جاری موافقت خود را احداث پالایشگاه نفت شمال کشور در منطقه پشتکوه بخش کیاسر شهرستان ساری اعلام کرده است.