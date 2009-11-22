به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمد مهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به اینکه دور سوم سفر رئیس جمهور به اصفهان به زودی محقق خواهد شد، افزود: در این راستا تاکنون جلسات زیادی برگزار شده و نظرات نمایندگان مردم در مجلس نیز لحاظ شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دور سوم سفرهای ریاست جمهوری با نگاهی فرهنگی است، اظهار داشت: البته این موضوع به این معنا نیست که در دولت نهم توجه خاصی به این مسئله نبوده بلکه توجه دولت در دور گذشته بیشتر توجه به نیازهای اولیه مردم بود که اکثر این طرح‌ها نیز پیشرفتهای خوبی حاصل شد.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بالای فرهنگی اصفهان ادامه داد: توجه به رویکرد فرهنگی را در تمرکز و رویکرد فرهنگی دولت در اصفهان به نمایش خواهیم گذاشت و نباید فراموش کرد که اصفهان در زمینه‌های فرهنگی از ظرفیت بالایی برخوردار است.

سرپرست معاون سیاسی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در طرح‌ها و مصوبات پیشنهادی رویکرد عدالت محوری لحاظ شده، اظهار داشت: احداث پردیس علمی تحقیقاتی در دانشگاه اصفهان، ‌تشکیل موزه جهان اسلام در اصفهان که اکنون جانمایی آن نیز انجام شده است از جمله این طرحهاست.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به اهمیت صنایع دستی ادامه داد: از دیگر طرحها و مصوبات پیشنهادی در سفر رئیس جمهور به اصفهان، ممنوعیت فروش صنایع دستی خارجی در اماکن تاریخی اصفهان است و نباید فراموش کرد که اماکن تاریخی اصفهان از پتانسیل بالایی برخوردار است و تحقق این موضوع اثر مثبتی را به همراه خواهد داشت.

سرپرست معاون سیاسی استانداری اصفهان همچنین اظهار داشت: ‌به نظر می‌رسد دور سوم سفر رئیس جمهور به اصفهان به سبب نزدیکی به بودجه سال آینده اثرات بهتری را برای اصفهان به همراه داشته باشد.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه علیرضا صالح معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان اظهار داشت: در نشست با مجمع نمایندگان اصفهان برای دور سوم سفر احمدی نژاد و هیئت دولت به اصفهان 33 مصوبه و پیشنهاد فرهنگی، 31 مصوبه معطوف به زیرساختها و انرژی، ‌28 مصوبه سرمایه گذاری و اشتغال و در هر شهرستان نیز یک تا دو مصوبه تاثیرگذار ارائه شده تا در نهایت این پیشنهادات در جلسات نهاد ریاست جمهوری نهایی شود و بتوان در سفر هیئت دولت به اصفهان مصوبات پرخیری را شاهد بود.

وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون جلسات زیادی برای سفر احمدی‌نژاد به اصفهان برگزار شده است، اظهار داشت: همواره در این جلسات سعی بر تحقق نگاهی عدالت محور بوده، البته ممکن است طرح‌هایی در اصفهان به تصویب برسد اما در نهایت با عملیاتی شدن این طرح‌ها اثرات مثبت آنرا در دیگر نقاط استان نیز شاهد خواهیم بود.

ذاکر اصفهانی در این خصوص به احداث مترو و کتابخانه ملی برای اصفهان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر یکی از نیازهای مهم اصفهان احداث یک کتابخانه ملی است و اینکه اصفهان فاقد یک کتابخانه ملی بوده و دور از شان مردم اصفهان است.

استاندار اصفهان افزود: با احداث این کتابخانه در شهر اصفهان اثرات مثبت آن را نیز در شهرستانها شاهد خواهیم بود.

ذاکر با اشاره به اینکه اکنون مدیران استانی هماهنگ شده اند، اظهار داشت: اکنون آماده حضور هیئت دولت در اصفهان هستیم و سفرهای شهرستانی نیز برگزار خواهد شد و نگاهی جامع بر کل استان و امور جاری خواهم داشت.

با توجه به نکات مذکور به نظر می رسد که احمدی نژاد در آینده نزدیک به اصفهان سفر کند.