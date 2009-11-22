۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۹

ارتباط مردمان خطه شمال با شرق کشور آسانتر می شود

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار مرکز مازندران گفت: با احداث سومین پل بر روی رودخانه تجن که تنها پل ارتباطی مردمان خطه شمال با شرق کشور و زائران امام رضاست آسانتر می شود.

سید علی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری از آغاز عملیات اجرایی احداث پلی با سه دهنه در دو لاین رفت و برگشت در انتهای بلوار داراب به سمت شرق ساری خبر داد.

وی افزود: طراحی این پل که مجموعا به طول 135 متر و عرض 26 متر انجام شده در مرحله تعیین پیمانکار است.

شهردار ساری اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح بزرگ را قریب به پنج میلیارد تومان و از محل اعتبارات دولتی بیان کرد.

حجازی تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان بندی اجرای طرح مذکور پس از اعلام مشاور تعیین شده مشخص می شود اما پیش بینی می گردد این پروژه در کمتر از یکسال به اتمام برسد.

وی با تبیین اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: با احداث این پل که انتهای آن به انبار وزارت نفت متصل می شود ترافیک از غرب شهر ساری به شرق هدایت شده و از بار ترافیکی ورودی و مرکز شهر کاسته خواهد شد.

شهردار ساری یادآور شد: این پل دارای سه دهنه بوده که هر دهنه آن به طول 45 متر و به صورت تابلیه فلزی و به همراه کابل خواهد بود.

شهر ساری مرکز مازندران قریب به 500 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 987806

