به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان افزود: در برخی مواقع سکوت نیروهای خودی امری اشتباه است و مردم می‌گویند کسی که در اویل انقلاب بوده چرا اکنون ساکت شده است.

وی ادامه داد: تحقق این امر در نهایت مردم را دچار نوعی تردید و انحراف خواهد کرد و برخی مواقع سکوت احتیاط نیست چنانچه برخی مواقع که باید سکوت کرد سخن می‌گوییم و در مواقعی که باید سخن بگوییم ساکت می‌شویم و در فتنه اخیر نیز برخی از خواص دچار نوعی لغزش شدند.

وی یادآور شد : نباید صرفا خود را در راه امام خمینی (ره) بدانیم بلکه باید در عمل نیز به این مسائل نیز جامع عمل پوشاند.

ذوالنور همچنین خطاب به کسانی که به نقد دولت نشسته و در خصوص انتخاب مشائی سئوال می‌کنند با اشاره به اینکه نباید نگاه‌ها تنها روی یک مسلئه باشد، گفت: نباید فراموش کرد که احمدی‌نژاد یک مشائی دارد و برخی گروه‌ها همگی مشائی هستند .

جانشین ‌نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین در خصوص عدم برخورد برخی از افراد در حوادث اخیر نیز گفت: نباید در این خصوص اینگونه تصور شود که نظام در برخورد با چنین افرادی دچار ضعف یا کمبود مدرک است بلکه نظام نمی‌خواهد بیهوده از شخصی یک قهرمان سیاسی بسازد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بزرگی و عظمت بسیج نیز اشاره کرد و گفت: تفکر بسیجی آب حیاتی است که هر جا جریان داشته باشد آن سازمان و دستگاه را متحول خواهد کرد.

ذوالنور در ادامه به ویژگی‌های مثبت تفکر بسیجی اشاره و یادآور شد: در حال حاضر اگر دشمن بخواهد بمب خود را در ایران امتحان کند پرتاب این بمب و بالا رفتن گرد و خاک آن همزمان با بلند شدن گرد و خاک حاصل از بمب‌های ایران در تل آویو خواهد بود.