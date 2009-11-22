142 هزار تن محصولات کشاورزی از استان هرمزگان صادر شده است

علی عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به آمار مبادلات در بخش کشاورزی در شش ماهه نخست سال 88 هم تصریح کرد: 141 هزار و 665 تن میزان صادرات محصولات کشاورزی بوده است که برای محصولات تایید شده از نظر سلامت بیش از شش هزار گواهی بهداشت نباتی صادرشده است.

عامری همچنین بیش از 255 هزار تن واردات کشاورزی در این شش ماهه که با افزایش 36 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته روبرو بوده است.

وی با اشاره به ترانزیت کالای کشاورزی نیز یادآور شد: در بخش ترانزیت کالاهای کشاورزی میزان 97 هزار و 872 تن محصولات کشاورزی از طریق خاک کشورمان به کشورهای همسایه ترانزیت شده است.

عامری با اشاره به دو قرنطینه مهم استان بیان داشت: در انجام عملیات نظارت و بررسی محصولات کشاورزی در صورت مواجه شدن با عوامل خسارت زای گیاهی در صورت وجود شرایط عملیات ضدعفونی کالا برای از بین بردن این عوامل صورت می پذیرد که در این مدت شش هزار و 699 تن از محصولات کشاورزی مورد ضدعفونی قرار گرفته و پس از تایید سلامت آنها ادامه مراحل طبق قانون انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بیان کرد: نظارت و بازدید محصولات کشاورزی در دو بندر مهم استان یعنی بندر شهید رجایی و شهید باهنر توسط دو مرکز قرنطینه که از محل اعتبارات دور اول سفر رئیس جمهوری احداث و تجهیز شده است، انجام می شود و در حال حاضر 12 نفر در این دو مرکز مشغول فعالیت هستند.