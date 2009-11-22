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۱ آذر ۱۳۸۸، ۸:۳۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- توهین مجریان شبکه فاکس نیوز به احسان حدادی ابتدا سبب تعلیق این دو مجری از کار شد اما این مسئله سبب کاهش خشم ایرانیان مقیم آمریکا نگردید و آنها همچنان خواستار عذرخواهی مجریان شبکه از جامعه ایرانی هستند.

- خبرگزاری فرانسه: سفر احمدی نژاد به برزیل و زیمبابوه در راستای جلب حمایت بیشتر این دو کشور از برنامه هسته ای ایران است.

- ادعای اوباما: در تدوین موضعی واحد درقبال ایران پیشرفت حاصل شده است.

- نیزاویسیمایا گازیتا: آواکس بر فراز آذربایجان به پرواز در می آید.

- روزنامه ها: آنکارا قرارداد خرید نظامی از اسرائیل را فسخ کرد

- سلطانیه : 200 بیمارستان ایران محتاج و وابسته به سوخت هسته ای است.

- کوبا برای مقابله با امپریالیسم آمریکا تمرین نظامی برگزار می کند

- دو مظنون بمبگذاری بمبئی در ایتالیا دستگیر شدند

 -آمار تلفات انفجار معدن در شمال شرق چین به بیش از 85 کشته افزایش یافت.

- میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی، با انتقاد از سیاست های کنونی کرملین، از بازگشت احتمالی خود به عرصه سیاست روسیه خبر داد.

کد مطلب 987815

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