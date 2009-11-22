مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

شرایط و تاریخ ثبت نام کنکور پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

تصویب قطعنامه ضد ایرانی کانادا در سازمان ملل

وزیر نیرو خبر داد: اختلاف وزارت نیرو و دولت برای تعیین قیمت تمام شده آب و برق



اعتماد:

انتقاد سید محمد صدر معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات: مذاکرات ژنو اشتباه استراتژیک بود

عضو کمیسیون انرژی مجلس: تاخیر روسیه تکرار ترکمانچای است

در پی گزارشات دیوان محاسبات تشکیل می شود؛ کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات دولت در مجلس

ایران :

در جشنواره زوج خوشبخت اعلام شد؛ تسهیلات ویژه دولت برای ازدواج جوانان

از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران؛ آرم طرح ترافیک ماهانه و هفتگی عرضه می شود

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی: 2 سناریو برای پرداخت نقدی یارانه ها

ابرار:

آرم طرح ترافیک 89 گران می شود

ورود شربت تریاک از زمستان امسال به چرخه دارویی کشور

سکه و طلا باز هم گران شد

البرادعی: سرسختی ایران منجر به افزایش فشارهای 1+5 می شود

ابتکار:

پیشنهادها را دوباره بررسی کنید؛ خواهش 1+5 از ایران

تکذیب سخنان هاشمی درباره احمدی نژاد

سفر پنج روزه محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین و آفریقا

اسرار:

تلاش های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل برای مقابله با ایران

ربیعی خبر داد: آغاز کاهش سهمیه بنزین خودروهای عمومی از امروز

رحیمی خبر داد: پیگیری پرونده حوادث پس از انتخابات در کمیسیون قضایی مجلس

پشت پرده انتخاب رومپوی به عنوان نخستین رئیس اتحادیه اروپا

اطلاعات:

2 راهکار دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها

سکه گران تر شد، بانک مرکزی: حباب را شکستیم

تصویب قطعنامه سازمان ملل علیه اقدامات اسرائیل در جولان

تفاهم:

آیا دولت تا دو هفته دیگر بودجه را ارائه می دهد؛ 120 روز پرکار

مدیر عامل سایپا: تحویل مینیاتور تا دو ماه دیگر

سفر رئیس جمهور به پنج کشور خارجی

تهران امروز:

آماده کمک به اوباما هستیم؛ گفتگوی اختصاصی تهران امروز با منوچهر متکی

تشریح مشکلات حمل و نقل پایتخت و پاسخ شهردار به شبهات دولت؛ مترو، پول می خواهد

تبعات کاهش سهمیه بنزین تاکسی ها، رویانیان: به ما ربطی ندارد

جام جم :

"مسافربرنما" ها در کمین زنان

رئیس سازمان بسیج: رویکرد بسیج، جهاد علمی و سازندگی خواهد بود

مهلت 2 ماهه بانک مرکزی به بدهکاران: جریمه بدهکاران بانکی تصاعدی محاسبه می شود

جوان:

پرونده بی فرجام " استات اویل" در ایران

سردار نقدی در آستانه سی امین سال تاسیس بسیج: خدمت به مردم و تولید فکر اولویت کنونی بسیج است

117 کشور به قطعنامه ضد ایرانی رای ندادند

جمهوری اسلامی:

آغاز رزمایش مشترک پدافند هوایی ارتش و سپاه به گستره 600 هزار کیلومتر مربع

رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل: سازمان ملل در خدمت آمریکای جنگ طلب است

چامسکی: حمله آمریکا به عراق جنایتی بزرگ بود

جهان صنعت:

کارشناسان اقتصادی نظر می دهند؛ "سازمان هدفمند کردن یارانه ها" در ابهام

وزیر جدید آموزش و پرورش: آمده ام آبرویم را خرج کنم

رشد 1.2 درصدی در 3 ماهه سوم 2009 ؛ خروج ژاپن از بحران اقتصادی تایید نشد

حمایت:

احمدی نژاد اعلام کرد: اعزام معتادان به اردوگاههای کار سخت

گام های سیاه CIA در خاورمیانه

بهمنی اعلام کرد:اولتیماتوم دو ماهه به بدهکاران بانکی

حیات نو:

نشست 1+5 درباره تبادل سوخت هسته ای با ایران برگزار شد؛ فشار غرب و ادامه بازی روس ها

میرحسین موسوی: دوری از خشونت خواست همه مردم است

سردار نقدی: نمی توان به بسیجی گفت در سیاست دخالت نکن

خبر:

سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبر مطرح کرد:13 میلیون رای دهنده که گروهک نیستند

علی مطهری: ازدواج موقت را برای دبیرستانی ها توصیه می کنیم

اتاق بازرگانی ایران و چین توافق کردند؛ تلاش برای واردات کالاهای با کیفیت چینی

خراسان:

جوابیه گمرک به گزارش خراسان و چند سئوال جدید

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره جهش در ویروس آنفلوانزای A

سردار میقانی خبر داد: آغاز بزرگترین رزمایش پدافند هوایی کشور با حضور ارتش و سپاه

دنیای اقتصاد:

سیاست ارزی دولت اوباما چیست؟ برنامه آمریکایی ها برای دلار

دو سناریوی دولت برای یارانه نقدی

بازار خودرو در فصل زمستان

رئیس کل بانک مرکزی: حباب قیمت سکه را شکستیم، ضرب الاجل دو ماهه به بدهکاران بانکی

سیاست روز:

البرادعی: تحریم ایران راه به جایی نمی برد

امیر میقانی خبر داد: رزمایش مدافعان آسمان ولایت 2 از امروز برگزار می شود

رئیس جمهور: با هدفمند کردن یارانه ها دیگر فقیری نخواهیم داشت

کاروکارگر:

همزمان با صدور قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم سازمان ملل؛ البرادعی: تحریم ایران، نقض شدید حقوق بشر است

رزمایش بزرگ پدافند هوایی کشور امروز آغاز می شود

لاریجانی در دیدار با همتای ترکمنستانی: ایران آماده همکاری با ترکمنستان برای صدور گاز به اروپاست

کیهان:

در ادامه جنگ خونین یمن اتفاق افتاد؛ جنایت تازه آل سعود باران بمب فسفری بر سر مردم صعده

خسارت بیمه بدون کروکی به یک میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافت

اعتراض مردم نجف و بصره به وتوی قانون انتخابات عراق

وطن امروز:

نگاهی به پرونده مربیانی که افکار عمومی را منحرف می کنند؛ بازی در زمین حاشیه ها

معاون رئیس جمهور در همایش " زوج خوشبخت ایرانی" از مصوبه جدید دولت خبر داد: اختصاص سهمیه 20 درصدی به متاهلان در تحصیلات تکمیلی

با بررسی 69 فیلم ایرانی؛ بازبینی فیلم های جشنواره فجر اواخر آذر آغاز می شود

همشهری:

پیامدهای کاهش سهمیه بنزین بر حمل و نقل عمومی

هشدار به خریداران زمین و مسکن در حریم تهران؛ ساخت و سازهای غیر مجاز تخریب می شوند

کاهش 49 درصدی تخصیص بودجه عمرانی

هدف واقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اولتیماتوم دو ماهه به بدهکاران بانکی

متکی اعلام کرد: دیپلماسی اقتصادی محور فعالیت 4 سال آتی

البرادعی با اشاره به مسائل هسته ای تهران: ایران حق دارد بی اعتماد باشد

آغاز ثبت نام مجوز طرح ترافیک به مدت یک ماه