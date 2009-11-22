فریدون پروینیان در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: طی هفت ماه سال جاری بیش از دوهزار فقره پرونده در شعب ویژه رسیدگی به مسائل خانواده مختومه شده که از این تعداد، 644 فقره منجر به مصالحه، یک هزار و 128فقره منجر به صدور حکم و برای 254 فقره نیز قرار عدم صلاحیت صادر شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در مراتب بعدی مطالبه مهریه با 25 مورد، طلاق به درخواست زوجه با 16 مورد، تأمین دلیل با 25 مورد، طلاق به درخواست زوج با 9 مورد، طلاق توافقی با دو مورد و یک ‌هزار و 761 فقره نیز سایر موضوعات حقوقی و کیفری را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: عدم پرداخت حقوق زنان توسط همسرانشان نظیر نفقه و مهریه ناشی از برخی آموزه‌های غلط القایی به آقایان از طریق خانواده و اجتماع مبنی بر جدی نگرفتن این حقوق است که متأسفانه نتایج آن در پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی مشهود است.

به گفته پروینیان تا زمانی که برخی اعتقادات ناصحیح نظیر عدم الزام مردان به پرداخت مهریه در جامعه رایج است باید انتظار افزایش پرونده‌های خانواده را نیز داشته باشیم و بهتر است بزرگان فامیل در بحث‌های راجع به تعیین مهریه و سایر حقوق قانونی زنان و دفاتر ازدواج زمان ثبت این حقوق نسبت به تفهیم کامل موارد به داماد و تبعات قانونی عدم پرداخت آن اقدام کنند.

وی یادآور شد: واحدهای مشاوره در شورا فعال هستند و مشاوره بدوی قبل از ورود پرونده‌ها به شعبه‌ها سعی در حل و فصل اینگونه موضوعات دارد.

رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان قزوین اعلام کرد: همچنین در واحدهای مختلف شورای حل اختلاف استان بروشورهایی با عناوین آنچه مردان باید بدانند، آنچه زنان باید بدانند، آنچه پدران و مادران باید بدانند، بایستگی‌های مشترک، وظایف خانم‌ها در قبال همسرانشان، وظایف آقایان در قبال همسرانشان و نکته‌های طلایی ازدواج موفق با هدف آگاه‌سازی مراجعان تهیه شده که به مناسبت روز خانواده در شعبه‌های خانواده توزیع شد.

شورای حل اختلاف قزوین دارای 9 شعبه خانواده است که اعضای آن را فرهنگیان و افراد معتمد تشکیل می‌دهند.