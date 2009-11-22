به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه در گفتگو با مجله اشپیگل ضمن اشاره به این مطلب افزود: این نیاز خیلی فوری است و اورانیوم اختصاص داده شده به آن باید از درجه غنای بالایی برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه غنی سازی با درجه بالا برای ایران یک ضرورت است، افزود: این سوخت برای راکتور تهران مورد نیاز است، راکتوری که در آن رادیو ایزوتوپ مورد نیاز بیمارستانها و برای امور درمانی در آن تولید می شود.

این دیپلمات ایرانی خاطر نشان کرد: اگر پیشنهاد ایران برای خرید سوخت از خارج مورد بی اعتنایی قرار گیرد کشور گزینه ای جز غنی سازی تا حد مورد نیاز 20 درصد را و اگر مجبور بشود این کار را خواهد کرد.

نماینده ایران در آژانس افزود: قدرتهای غربی هنوز نگرانی های ایران را مورد توجه قرار نداده و تضمین هایی را برای تهیه سوخت به جمهوری اسلامی نداده اند. به شیوه ای که در 30 سال گذشته با ما رفتار شده ما را به این سمت سوق داده که به این قدرتها اعتماد نکنیم.