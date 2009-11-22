به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پولادگر که عصر شنبه در حاشیه پنجمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا در یک نشست خبری سخن می گفت با بیان مطلب فوق اظهار داشت: هنوز تصمیم قطعی خود را برای شرکت در انتخابات فدراسیون نگرفته‌ام. به هیچ کس انتقادی ندارم اما به عنوان مدیری که توانایی ارتقای تکواندو و در اوج نگه داشتن آن را دارد تاکید می‌کنم اگر شرایط همین گونه بماند شانس المپیکی شدن را از دست می‌دهیم.

وی با انتقاد از صدا و سیما گفت: یک مسابقه ساده فوتبال، دو ساعت و نیم پخش مستقیم دارد اما برای تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا که میزبانی آن یک اتفاق بزرگ برای تکواندو ما محسوب می شود یک ساعت هم به سختی اختصاص داده می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه آسیا افزود: اینکه اعلام کرده خسته ام، نه از کار و حجم بالای فعالیت ها که از بی توجهی به این رشته المپیکی است. اتفاقات متعددی می تواند و باید برای تکواندو ایران بیفتد که به دلیل همین بی‌توجهی‌ها صورت نمی‌گیرد. توانایی آن را ندارم که حق این رشته را از ورزش ایران بگیرم.

پولادگر با اشاره به تاسیس اولین مرکز تکواندو جهان در ایران ادامه داد: هشت ماه پیش مجوز احداث این مرکز را از فدراسیون جهانی گرفتیم اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است. آیا این مسئله نباید موجب خستگی من شود؟ تا ژوئن سال 2010 فرصت داریم تا این مرکز را تا آنجا که فدراسیون جهانی تائید کرده، تکمیل کنیم. علی‌آبادی در این زمینه قول‌هایی داده بود که تغییرکرد و حالا سعیدلو به ما قول داده است. بودجه اولیه که برای این مرکز پیش‌بینی کرده بودیم، 4 میلیارد تومان بود اما آن را به 600 میلیون رساندیم تا شاید عملی شود.

پولادگر در مورد میزان بودجه تکواندو گفت: از سازمان تربیت‌بدنی 570 میلیون و کمیته ملی المپیک 900 میلیون تومان بودجه برای تکواندو اختصاص داده شده است. برای میزبانی قهرمانی آسیا، مشکلات مالی خود را با سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در نامه‌ای در میان گذاشته‌ام و ایشان نیز تائید کرد اما کمتر از یک سوم هزینه مورد نظر به ما پرداخت شد. پول این مسابقات را از درآمدهای خود تامین کردیم.

سرپرست فدراسیون تکواندو ادامه داد: شاید من در حد تکواندو نبوده و نتوانستم حق تکواندو را بگیرم. شاید کسی بیاید که شان اجتماعی و سیاسی لازم را داشته باشد و بتواند حق واقعی این رشته را بگیرد. در سازمان تربیت‌بدنی بحث درباره برداشتن مدیرانی که چندین سال سابقه ریاست در فدراسیون‌ها را داشتند، نشنیده‌ام و در نشست‌های با سعیدلو ایشان نظر مساعدی نسبت به تکواندو داشته‌اند.

وی همچنین در جواب سئوالی مبنی بر مشکلات بوجود آمده در مراسم توزیع مدال‌های قهرمانی نوجوانان آسیا گفت: ابتدا این موضوع مرا بسیار خشمگین کرد اما در مسابقات جهانی بزرگسالان دانمارک با مواردی بسیار ضعیف‌تر مواجه شدیم. در آنجا سه پسر بچه با قدهای نامناسب پرچم کشورها را با دست بالا نگه می‌داشتند. پس فکر نمی‌کنم این مسائل چندان غیرطبیعی باشد.

پولادگر در پایان پیرامون تعداد کم تیم های شرکت کننده در این مسابقات گفت: دوره قبل مسابقات 22 کشور حضور داشتند که 7 تیم بیشتر از امسال بود. البته از بین تیم‌های قدرتمند آسیا تنها فیلی پین و ویتنام غیبت دارند و سطح مسابقات بسیار خوب است. ضمن اینکه برای نخستین بار بانوان ایران به مدال طلا دست یافتند و این نشان از رشد تکواندوی زنان ایران داشت.