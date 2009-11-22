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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۲

هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس/

پیروزی پرگل برای چلسی و منچستریونایتد / آرسنال باخت

پیروزی پرگل برای چلسی و منچستریونایتد / آرسنال باخت

تیم های فوتبال چلسی و منچستریونایتد شنبه شب در دیدار با حریفان خود به پیروزی‌های پرگل دست پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی صدرنشین رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان با چهار گل در استمفوردبریج مقابل وولورهمپتون به پیروزی رسید. برای چلسی در این دیدار مالودا (5)، اسین (12 و 22) و جو کول (56) گلزنی کردند.

منچستریونایتد در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با حساب 3 بر صفر تیم اورتون را در اولدترافورد شکست داد. فلچر (35، کاریک (67) و والنسیا (76)برای تیم سرآلکس فرگوسن گلزنی کردند.

آرسنال هم که 14 بازی بدون شکست را پشت سر گذشاته بود با نتیجه یک بر صفر در زمین ساندرلند شکست خورد. دارن بنت تک گل دیدار را در دقیقه 71 به ثمر رساند.

نتایج کامل دیدارها به شرح زیر است:
* لیورپول 2 - منچسترسیتی 2
* بیرمنگام یک - فولهام صفر
* برنلی یک - آستون ویلا یک
* هال سیتی 3 - وستهام 3

این رقابت ها امروز با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:
* بولتون - بلکبرن
* تاتنهام - ویگان اتلتیک
* استوک سیتی - پورتسموث

جدول رده بندی:
1- چلسی 33 امتیاز
2- منچستریونایتد 28 امتیاز
3- آرسنال 25 امتیاز - یک بازی کمتر
4- آستون ویلا 22 امتیاز
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7- لیورپول 20 امتیاز
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18- بولتون 11 امتیاز - دو بازی کمتر
19- ولورهمپتون 10 امتیاز
20- پورتسموث 7 امتیاز - یک بازی کمتر

کد مطلب 987826

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