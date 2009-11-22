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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۶

تکواندو نوجوانان آسیا - کیش

صعود کره‌جنوبی به صدر جدول/ سقوط ایران به رده سوم جدول رده‌بندی

صعود کره‌جنوبی به صدر جدول/ سقوط ایران به رده سوم جدول رده‌بندی

در پایان دومین روز از پنجمین دوره رقابتهای تکواندو نوجوانان آسیا در کیش تیم تکواندو ایران به مکان سوم جدول رده بندی نزول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تکواندو نوجوانان در دومین روز از رقابتهای نوجوانان آسیا که در سالن المپیک کیش جریان دارد با وجود داشتن دو نماینده در دیدارهای پایانی موفق به کسب مدال طلا نشد.

این دو تکواندوکار دیدارهای نهایی را به حریفانی از کره جنوبی واگذار کردند تا کره جنوبی با کسب 3 طلا، 2 نقره و یک برنز در مجموع با 53 امتیاز به مکان نخست صعود کند.

تیم تکواندو کشورمان با یک طلا، 3 نقره و 2 برنز و 42 امتیاز از مکان دوم به سوم رفت و تایلند هم با 3 طلا و 2 برنز در مجموع با 43 امتیاز جایگاه دوم را در اختیار دارد.

تیم های چین و چین تایپه با 17 امتیاز، اردن با 13 امتیاز و قزاقستان با 11 امتیاز خانه‌های چهارم تا ششم جدول را از آن خود کرده اند.

پنجمین دوره رقابتهای تکواندو نوجوانان قهرمانی آسیا امروز(یکشنبه) در جزیره کیش به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 987831

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