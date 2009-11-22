مشکلات صنعت چاپ در برنامه های پنج ساله دیده نشده است

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: متاسفانه در برنامه های توسعه پنج ساله کشور توجهی به جایگاه صنعت چاپ و بسته بندی، موانع و مشکلات این صنعت، استراتژی توسعه این صنعت در کشور نشده است این در حالیست که بخش زیادی از کالاهای صاداراتی ما دچار ضعف بسته بندی هستند.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران گفت: عدم وجود استراتژی بلند مدت در صنعت چاپ کشور باعث شده است که دستگاهههای چاپ کاملا بدون توجه به نیاز کشور وارد شوند.

رضایی تصریح کرد: یکی از اقدامات زیر بنایی برای جلوگیری از صادرات نفت خام و افزایش صادرات غیر نفتی در کشور توسعه صنعت چاپ و بسته بندی و توجه به بسته بندی کالاهای صاداراتی است چون در دنیای امروز بسته بندی یکی از عوامل مهم در تسخیر بازارهای هدف است.

وی تولید دستگاههای چاپ در ایران را بسیار گران و غیراقتصادی دانست و افزود: در صنعت چاپ اگر از تکنولوژی نانو استفاده کنیم می توانیم در بازارهای رقابتی حضور موفقی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: برای باقی ماندن در بازارهای موفق دنیا باید قدرت رقابت خود را افزایش داد که یکی از مولفه های اصلی آن بسته بندی زیبا و شکیل است.