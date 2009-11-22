حماس و تل آویو در آستانه نهایی کردن مبادله اسرا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص در ادامه مطلب خود می نویسد : به نظر می رسد ظرف روزهای آینده مذاکره کنندگان برای آزادی شالیت به یک نقطه مثبت برسند. و آنچه از رصد رسانه ها و گفته های مقامات سیاسی برداشت می شود این نکته است که مذاکره کنندگان تا رسیدن به نتیجه فاصله ای ندارند.

به نوشته این روزنامه، شکاف هایی میان حماس و رژیم اسرائیل در این باره وجود دارد و اگر مذاکره کنندگان بتوانند این شکافها را پر کنند ممکن است بسیار زودتر از آنچه گمان می شود شالیت آزاد شود.

هاآرتص می نویسد : در این مدت دو اتفاق مهم دیگر نیز رخ داده که این دو اتفاق می توانند به آزادی شالیت کمک کنند یکی از این اتفاقات اعلام حماس مبنی بر توافق با جریان های مختلف فلسطینی برای توقف شلیک موشک به مناطق یهودی نشین و دیگری خبر احتمال دیدار "شیمون پرز" با ""حسنی مبارک" رئیس جمهور مصردر قاهره. این ملاقات امروز انجام خواهد گرفت.

در این میان منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الحیات خاطرنشان کردند: اختلافات اسرائیل و جنبش حماس در قرارداد تبادل اسرا تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است و اسرائیل به طور مقدماتی با درخواست حماس مبنی بر آزادی 450 اسیر فلسطینی موافقت کرده است.

این منابع افزودند: برخی از اسرای فلسطینی که آزاد خواهند شد دارای حکم های طولانی هستند.

به گفته این منابع، رژیم صهیونیستی با آزادی این اسرا مشروط بر آنکه برخی از آنها پس از آزادی به خارج فلسطین منتقل شوند موافقت کرده است. جنبش حماس نیز موافقت کرده شماری از اسرایی را که اسرائیل با آزادی آنها مخالف بود به عنوان یک راه حل میانه پس از آزادی در خارج فلسطین اسکان داده شوند.

یک منبع بلندپایه حماس نیز در این رابطه اظهار داشت: حماس به دلیل مصون ماندن این اسرا از ترور با اسکان دادن آنها در خارج فلسطین موافقت کرده است. به عنوان مثال برای اسرایی همچون ابراهیم حامد یا عبدالله البرغوثی و غیره که اسرائیل آنها را به دست داشتن در عملیات کشتار صدها اسرائیلی متهم کرده است بهتر است پس از آزادی از دسترس اسرائیلی ها دور باشند.