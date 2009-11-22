به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی روز شنبه در خصوص شایعاتی مبنی بر تغییرات گسترده در سطح روسای فدراسیون های ورزشی خاطرنشان کرد: اگر تغییر و تحولی در راس فدراسیونی صورت بگیرد بر اساس همین فاکتور خواهد بود و اینکه گفته می شود روسای فدراسیون هایی که بیش از یک دوره در راس کار باشند، برکنار می شوند به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: ازطرفی دیگر نه تنها موجی مبنی بر تغییر در فدراسیون های ورزشی در کار نیست بلکه مدیران فدراسیون ها همچنان با قوت و با برنامه به کار خود ادامه می دهند.

سجادی با اظهار امیدواری از اینکه تیم ملی والیبال کشورمان برابر ژاپن موفق به کسب پیروزی شود، به دیدارهای سنگینی که ملی پوشان والیبال در چند ماه اخیر پشت سرگذاشته انداشاره کرد وافزود: والیبال ایران سال آینده رقابت های جهانی و بازیهای آسیایی گوانگژو را پیش روی دارد. ازطرفی لیگ برتر والیبال امسال مرحله پلی آف نیز دارد و باعث خستگی بیش از حد بازیکنان خواهد شد. ضروری است سازمان لیگ طوری برنامه ریزی کند که ملی پوشان فرصت ریکاوری و بازیافت توانایی خود راداشته باشند تا سال آینده در دو رودیداد معتبری که به آنها اشاره شد ، والیبال ایران متضرر نشود.