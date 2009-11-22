تل آویو خواستار میانجیگری دوباره ترکیه در مذاکره با سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "بنیامین بن الیزر" وزیر صنایع، بازرگانی و کار رژیم اسرائیل عصر امروز یکشنبه برای انجام سفری رسمی به ترکیه می رود و در این سفر ازمقامات آنکارا خواهد خواست تا بار دیگر میانجیگری خود را در مذاکرات صلح تل آویو با دمشق از سر بگیرند.

این روزنامه در ادامه به نقل از یک مقام آگاه در بیت المقدس می نویسد : این موضوع ( درخواست از ترکیه ) با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه هماهنگ شده است.

هاآرتص می نویسد : اسرائیل خواهان بازگشت ترکیه به مذاکرات با سوریه به عنوان میانجی است اما پیش از این کار آنکارا باید روابط خود با تل آویو را به همان سطحی که پیش از جنگ 22 روزه غزه بود برساند.

یادآور می شود که پیش از جنگ 22 روزه غزه، تل آویو و دمشق چند دور مذاکراه را با میانجگری ترکیه انجام داده بودند اما با آغاز جنگ در غزه ترکیه این وساطت را متوقف کرد.

بر همین اساس بن الیزر در سفر به آنکارا تلاش خواهد کرد تا روابط اقتصادی، نظامی، استراتژیک و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی با ترکیه را به سطح عادی بازگرداند.