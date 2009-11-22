اتمام ویرایش محتوایی نقشه جامع علمی/ رونمایی اطلس توزیع علم در کشور

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت نقشه جامع علمی کشور افزود: جلسه کارشناسی گذاشته شد و کمیته منتخب نهایی کردن نقشه نظرات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در نقشه اعمال کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر می توان گفت ویرایش محتوایی نقشه به اتمام رسیده و تنها ویرایش ادبی آن باقی مانده است.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نقشه جامع پس از نهایی شدن به مقام معظم رهبری ارائه و سپس در نهاد ریاست جمهوری رونمایی می شود.

وی همچنین از رونمایی اطلس نقشه جامع علمی کشور خبر داد و به مهر گفت: توزیع جغرافیایی علم و فناوری کشور در قالب اطلس که یکی از پیوستها و اسناد نقشه جامع علمی کشور به شمار می رود و توسط کمیته منتخب نهایی سازی نقشه تهیه شده نیز در مراسم رونمایی نقشه رونمایی می شود.

نگاهداری با بیان اینکه اطلس آموزش و آموزش عالی کشور شامل چند جلد است، گفت: برای کلیه رشته های مهم علمی نقشه های توزیع جغرافیایی طراحی و تدوین شده که تحلیل این توزیع جغرافیایی منتج به راهبردهای توزیع متناسب علم و فناوری در کشور خواهد شد.

وی افزود: نتیجه گیری و راهبردهای توزیع متناسب علم و فناوری در متن نقشه قرار دارد.