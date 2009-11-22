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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

نگاهداری به مهر خبر داد:

اتمام ویرایش محتوایی نقشه جامع علمی/ رونمایی اطلس توزیع علم در کشور

اتمام ویرایش محتوایی نقشه جامع علمی/ رونمایی اطلس توزیع علم در کشور

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح آخرین وضعیت نقشه جامع علمی کشور گفت: کار ویرایش محتوایی نقشه جامع علمی کشور به اتمام رسیده است که پس از تایید مقام معظم رهبری در نهاد ریاست جمهوری رونمایی خواهد شد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت نقشه جامع علمی کشور افزود: جلسه کارشناسی گذاشته شد و کمیته منتخب نهایی کردن نقشه نظرات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در نقشه اعمال کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر می توان گفت ویرایش محتوایی نقشه به اتمام رسیده و تنها ویرایش ادبی آن باقی مانده است.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نقشه جامع پس از نهایی شدن به مقام معظم رهبری ارائه و سپس در نهاد ریاست جمهوری رونمایی می شود.

وی همچنین از رونمایی اطلس نقشه جامع علمی کشور خبر داد و به مهر گفت: توزیع جغرافیایی علم و فناوری کشور در قالب اطلس که یکی از پیوستها و اسناد نقشه جامع علمی کشور به شمار می رود و توسط کمیته منتخب نهایی سازی نقشه تهیه شده نیز در مراسم رونمایی نقشه رونمایی می شود.

نگاهداری با بیان اینکه اطلس آموزش و آموزش عالی کشور شامل چند جلد است، گفت: برای کلیه رشته های مهم علمی نقشه های توزیع جغرافیایی طراحی و تدوین شده که تحلیل این توزیع جغرافیایی منتج به راهبردهای توزیع متناسب علم و فناوری در کشور خواهد شد.

وی افزود: نتیجه گیری و راهبردهای توزیع متناسب علم و فناوری در متن نقشه قرار دارد.

کد مطلب 987861

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