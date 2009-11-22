دهقان در گفتگو با مهر: سیاسیون از اصل رقابت سازنده و نقدمنصفانه در اداره کشور غافل نشوند

غلامعلی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب و با اشاره به ایجاد فضای بدبینی در میان گروههای سیاسی، پس از انتخابات اخیر در کشور افزود: در حالی این فضای بدبینانه در کشور حاکم شد که تاکید امام راحل(ره) در پیام منشور برادری به حضور متنوع جریان های فکری و سیاسی درون نظام است.

وی اضافه کرد: بنیانگذار انقلاب اسلامی در این پیام اصل اختلاف سلیقه و اختلاف نظر جناحی را پذیرفته اند اما گسترش روحیه خشونت و غلبه هوای نفس را در نزاع های سیاسی را رد کرده اند.

به اعتقاد این فعال سیاسی، در شرایط فعلی جناح های سیاسی باید همچنان به پیام امام راحل در منشور برادری، وفادار باشند و اصل رقابت سازنده و نقد منصفانه را در اداره کشور را بپذیرند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: طرفین اختلافات در کشور باید اولویت و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی، گروههای سیاسی کشور باید با پذیرش قانون و تمامی اصول آن بدون تقدم و تاخر در راستای تحقق منافع ملی گام بردارند و فضای مسالمت آمیزی را در عرصه سیاسی کشور ایجاد کنند.

این فعال سیاسی با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای آرامش در کشور از سوی سران جناح های مختلف سیاسی، تصریح کرد: سران جناح ها باید برای حل و فصل اختلافات با توجه به ملاک قراردادن شخصیت های ملی مستقل و فراجناحی، به خواسته های حداقلی و نفی حداکثری در اداره امور کشور توجه کنند.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، جلوگیری از دخالت نفسانیات و رجحان عقلانیت در تصمیم گیری های جناحی و ملی را از جمله مواردی خواند که می تواند به منجر به ایجاد وحدت و نزدیکی میان جریان های سیاسی شود.

دهقان اظهارداشت: گروههای سیاسی و طرفین اختلافات باید از کوبیدن بر طبل بدبینی و اختلاف بپرهیزند، چرا که تاریخ صد ساله ایران نشان داده که افراد نفوذی نقش مهمی در دامن زدن به اختلافات داشته اند که از جمله آن می توان به بازار داغ اختلافات در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه وحدت میان جناح ها و گروههای سیاسی را از ضرورت های نظام عنوان کرد و افزود: برای تحقق عملی استراتژی وحدت ملی در عرصه های سیاسی کشور باید موانع این موضوع را شناسایی و با رفع آن به ایجاد و گسترش وحدت نسبی میان جناح های سیاسی، پرداخت.

این فعال سیاسی گفت: واقعیت این است که عرصه سیاسی کشور که در روزهای قبل از انتخابات تبدیل به یک جامعه سیاسی کاملا رقابتی شده بود، پس از انتخابات از آن وضعیت خارج شد و حالت تقابلی به خود گرفت که نوعی بدبینی سیاسی میان جریانات فکری و سیاسی که سابقه وفاداری به نظام داشتند و بارها و بارها این وفاداری را اثبات کردند، ایجاد شد.

وی با اشاره به بروز این بدبینی در جامعه، گفت: برخی جریانات با بدبینی به نتایج انتخابات، این اصل را زیرسئوال بردند و جریان دیگر با نیز همین نگرش بدبینانه با نسبت دادن بخش اندک اغتشاشگران به یک جریان فکری و سیاسی درون نظام، فضای بدبینانه را تعمیم و گسترش داد.

دهقان تاکید کرد: برای ایجاد وحدت در جامعه و بروز همبستگی نسبی میان گروههای سیاسی فعال در کشور باید از این فضای بدبینی فاصله بگیریم و با توجه بیشتر به پیام امام راحل(ره) در منشور برادری، آرامش را به جامعه بازگردانیم.